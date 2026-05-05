Berni y Cabezas, leyendas del Unicaja, positivos con las opciones del equipo verde de cara a la Final Four

El Unicaja cuenta ya las horas para jugar la Final Four de la BCL Badalona 2026. Luchará por conquistar su tercera BCL de forma consecutiva. Ya la logró en Belgrado 2024 y Atenas 2025. Es verdad que el equipo no llega en su mejor momento a esta cita, pero dos pesos pesados de la historia cajista, los embajadores del club, Berni Rodríguez, que recibió el escudo de oro de la emisora del deporte, y Carlos Cabezas, son moderadamente optimistas ante lo que está por venir.

Ambos jugadores estuvieron este lunes en la tertulia especial que Radio MARCA Málaga celebró en Asador Iñaki, en la que también estuvo invitado La Opinión de Málaga. Los exjugadores creen que cuando llega un escenario de este tipo hay que olvidarse de donde se viene. Es un nuevo fin de semana donde en 40 minutos te juegas el pase a la final y en otro 40 el posible título. Ambas leyendas cajistas incidieron en que se debe pensar solo en el jueves. En ganar al AEK. Llegar a la final por un título siempre hay que valorarlo. Y ahí también se puede hacer pesar la experiencia que tiene gran parte del vestuario del Unicaja en este tipo de partidos sin red.

Cabezas y Berni reconocen que está siendo una temporada difícil para el Unicaja, sobre todo, por las grandes vivencias que se han tenido en las últimas temporadas.

Cabezas: "Somos favoritos por la trayectoria, no por el momento actual"

Final Four

«Es el momento ahora de ser positivo en un escenario complicado. Hemos vivido todos nosotros momentos difíciles y, a tres días, te juegas un título. Hay que ir con las cabezas limpias, en un escenario como el Olímpic, un ambiente bonito, y el equipo tiene que apretar sobre todo y confiar el uno en el otro, que para conseguir los títulos es importante”.

¿Papel de favorito?

“Somos el rival a batir porque somos los últimos campeones de la BCL y evidentemente somos favoritos, no por el momento, sino por la trayectoria de los últimos años”.

¿Por qué el equipo ahora le cuesta tener la energía y el acierto en los partidos?

“Cuando las cosas a lo mejor no están yendo del todo bien, te contagias. Igual que cuando va todo bien y parece que es Walt Disney y entra todo; cuando las cosas van mal empiezan a entrar esas dudas. Igual un compañero no confía tanto en ti o en la defensa, en la comunicación. El tema de los tiros libres es un tema muy personal: cuando vas a la línea vas con la idea de que lo vas a meter. Si tienes dudas, la cabeza es mortal en esos momentos”.

La responsabilidad de competir con la camiseta del Unicaja

«Hay que pelear, hay que saber la camiseta que se lleva puesta, sobre todo en los momentos de dificultad, de confianza. Son muchos de los jugadores de la época dorada que han cogido títulos importantes y a los nuevos apoyarles y darles ánimos hasta el último minuto en este club, transmitirles esa energía; hay mucha gente detrás y la confianza, y a partir de ahí los jugadores son ellos”.

Berni: "Hay que creer en el equipo"

¿Cómo se sale de la mala dinámica?

«Aquí no hay grandes estrategias, esto es lo que me dice a mí la experiencia, que no es poca. No hay nada que inventar. Hay que apretar zonas bajas del cuerpo, sonreír, ser positivo, trabajar, creer en ti mismo y en el equipo. No hay otra manera de solucionarlo. Estamos en una semana en la que vamos a jugar una Final Four de una competición como lo es la BCL; la trayectoria te ha llevado a poder jugar esa Final Four. Limpiar cabezas, ser positivos, sonreír. Creer en lo que estamos haciendo”.

La Final Four empieza para todos de cero

«Se empieza desde cero para los cuatro equipos que llegan a la Final Four. También es cierto que las tendencias anímicas de las trayectorias en las que vienen los equipos influyen en cómo llegas a la Final Four. No estamos en el momento más consistente de lo que llevamos de temporada; también hay una realidad: hemos tenido la maravillosa fortuna de jugar muchas finales durante muchos años. Poder jugar una final es una pasada y los jugadores lo entienden. No podemos caer en la desidia de que no nos está yendo tan bien en el último mes, mes y medio, porque tenemos delante una oportunidad única de jugar otra final, que no es nada fácil”.

Berni recibió el escudo de oro de Radio Marca / La Opinión

Papel de los jugadores

"No necesariamente tiene que ver con llevar más años aquí para luego dar un paso adelante; depende de la personalidad del jugador, de cómo está dentro del grupo. Evidentemente, siempre que llevas años aquí tienes esa opción de entender lo que significa Unicaja, Málaga, y no vamos a hablar de Alberto y esos jugadores que llevan más tiempo”.

La situación de Chris Duarte

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«En el caso de Chris, no hace falta explicar que es un jugador de altísimo nivel, que le está costando un poco entender alguna cosa que le pide Ibon en el juego y, personalmente, creo que es un jugador que tiene que dar un paso adelante y dar todo lo necesario para que el equipo gane, incluyendo también la parte visible, que son puntos y demás”.