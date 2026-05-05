Entrenador del Unicaja
Tillie, Djedovic, Duarte: Ibon Navarro da la última hora de los lesionados del Unicaja antes de la Final Four de Badalona
El entrenador cajista desvela que ninguno de los tres está descartado para formar parte de los 12 elegidos para jugar la semifinal del jueves contra el AEK griego
Ibon Navarro habló este martes, solo dos días antes de que el Unicaja comience su participación en la Final Four de la Basketball Champions League. El estado físico del equipo, además del anímico, preocupan al técnico cajista, que apura las opciones de que los tres jugadores que están lesionados puedan llegar a tiempo a alistarse al "12" cajista de cara a la lucha por el cetro continental de la FIBA.
Según explicó Navarro, tanto Killian Tillie, como Chris Duarte e incluso Nihad Djedovic están con opciones de jugar la semifinal del jueves (21 horas) contra el AEK griego.
Tillie, Duarte, Djedovic
"Vamos a ver si Killian Tillie puede hacer algo este martes y valoraremos la posibilidad de meterlo en el róster en función también de cómo estén otros jugadores. Duarte vamos a ver cómo está del virus y del golpe que tiene en el dedo. Djedovic va a someterse a una resonancia para intentar apurar alguna opción, si sale bien lo valoraremos con él, que quiere intentarlo, pero hay un riesgo muy alto. Vamos a buscar 12 jugadores que estén bien, que estén aptos y con esos iremos a la batalla".
A 80 minutos de un título
"Estamos a dos partidos de un título. El equipo se ha ganado el derecho a estar compitiendo por eso. Después de un año muy duro. Hay que ir con buena mentalidad. Tenemos muchos jugadores que saben lo que hay que hacer para ganarla una Final Four. Vamos a ver si conseguimos transmitir al resto lo que hay y prepararnos bien".
Los jugadores que saben lo que tenemos que hacer no están en su mejor momento y los que están más inseguros son los que están bien físicamente. Pero una Final Four. Son dos partidos y hay que ir al primero como si no hubiera un mañana. Y eso te debe dar una energía diferente".
A nivel personal
"A nivel personal, intentar estar centrado lo más posible en lo que tenemos que hacer. Tenemos que disfrutarlo, aislarnos de la situación del equipo en la Liga Endesa, tener buena mentalidad y hacer dos buenos partidos en Badalona".
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