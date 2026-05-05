¿Dónde se puede ver la Final Four de Badalona 2026 por Televisión? Teledeporte, Andalucía Televisión y DAZN emitirán la lucha por el título de la BCL

El Unicaja afronta esta semana su cuarta Final Four consecutiva en la Basketball Champions League. Le espera la historia con el que podría ser su tercer título consecutivo en la competición, algo que nadie ha conseguido y que pondría a los malagueños en el escalafón más alto, ya que ningún rival se ha proclamado campeón en tres ocasiones. La buena noticia para los aficionados es que la oferta televisiva es amplia con respecto a lo que ha sido durante esta temporada.

Lo cierto es que ha sido una continua batalla seguir la BCL desde Málaga. La plataforma de Courtside, gratuita en su propia página web, fue la única solución para seguir la fase de grupos. En el Round of 16 volvió también Teledeporte, mientras que la afición necesitó pagar un mes de DAZN -ante el traspaso definitivo de Courtside- o un año de suscripción para seguir los cuartos de final contra el ALBA alemán.

Dos opciones gratis para ver la F4 de Badalona

La gran novedad con respecto a estos meses pasados es la opción de Canal Sur a través de Andalucía Televisión. La cadena autonómica volverá a narrar la semifinal contra el AEK y el partido del sábado, bien la final o la lucha por el tercer y cuarto puesto, por tercer año consecutivo. Ya lo hizo en Belgrado 2024 y también en Atenas 2025, y repetirá en Badalona 2026 para lo que contará con la narración de Fernando Barbero y los comentarios del exjugador cajista Nacho Rodríguez.

La otra opción gratuita será Teledeporte, que emitirá los partidos que disputen Unicaja y La Laguna Tenerife en esta batalla final por el título. Todo apunta a que el canal temático está disponible para estos encuentros, sí lo hará RTVE Play con los duelos ya programados para verlo en abierto desde cualquier parte.

DAZN

La otra opción, aunque de pago, es DAZN. Ojo, será con los comentarios en inglés. Courtside se ha integrado definitivamente a la plataforma. Si algún aficionado tenía ya la suscripción, la cual no era obligatoria para seguir al Unicaja al principio de la temporada, no tendría que hacer ningún pago extra si era para seguir todo un año. Si alguien pagó solo un mes para seguir aquel ALBA Berlín-Unicaja del 8 de abril, le puede valer por fechas para la semifinal contra el AEK, pero no para la gran final.

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El Unicaja buscará a partir del jueves un nuevo título continental. / BCL

Horarios

En definitiva, los de Ibon Navarro jugarán en el segundo turno del jueves, a partir de las 21.00 horas. Antes, abrirán la fase final el Rytas Vilnius y La Laguna Tenerife, que se medirán desde las 18.00 horas en la primera semifinal. La final y el partido por el tercer puesto se jugarán el sábado 9 de mayo a las 20.00 horas y a las 17.00 horas, respectivamente.