Dragan Sakota, entrenador del AEK, rival del Unicaja en la Final Four de la BCL: “No tenemos ningún complejo”

Dragan Sakota, al igual que el resto de entrenadores presentes en esta Final Four de la BCL, comparecieron este miércoles ante los medios en la rueda de prensa oficial previa a la lucha por el cetro continental de Badalona 2026.

El veterano técnico del equipo griego piropeó al Unicaja, pero dejó claro que su equipo ha mejorado respecto al del curso pasado, cuando los verdes eliminaron al AEK en semifinales, y aseguró que están preparados para lograr el billete a la finalísima del sábado a las 21 horas.

¿Quién es el favorito?

“Si hubiésemos ganado dos títulos seguidos como ha hecho Unicaja, diría que somos los favoritos, pero no es así. Nadie quiere tener el rol de favorito en una Final Four. Me gustaría pensar que Unicaja, que es un gran equipo, está un pequeño paso atrás respecto al año pasado y que nosotros estamos un paso mejor”.

Dragan Sakota, entrenador del AEK. / BCL

Sin complejos

“Cuando ya has llegado a esta fase de la competición, y que ya la hemos ganado, es especial y ponemos el foco en este momento. Ganar un trofeo es una meta más de la competición empezando por ganar partidos, el grupo, a segunda fase, los cruces… Hemos ganado en el pasado y no tenemos ningún complejo”.

Admiración hacia el Unicaja

“He seguido muchos años a Unicaja y ya dije que me gustaría ser como ellos, son un gran equipo. Desde el año pasado hemos dado pasos importantes para acercarnos a Unicaja. Siempre es de admirar y ensalzar proyectos que son capaces de mantenerse a un gran nivel de forma constante”.

Veteranía

“Cuando eres joven y peleas por títulos como este tu actitud es distinta. Ahora, lo que uno siente es amor el baloncesto. Mantienes la motivación por querer ayudar a los jugadores a ser mejores, crear un proyecto mejor. Me siento muy a gusto y motivado, siempre hay algo distinto, un pequeño fuego interior”.

Noticias relacionadas

Baloncesto español

“La Liga española es la mejor, con muchas transiciones y en Grecia es más de control. Haber jugado contra el Joventut nos ha permitido realizar una serie de ajustes de cara a la eliminatoria ante Unicaja”.