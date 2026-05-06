Unicaja, AEK, La Laguna y Rytas Vilnius: ¿Quién es el favorito para ganar la BCL 2025/26?

La cuenta atrás para la Final Four de la Basketball Champions League 2025/26 entra en sus últimas horas. Entre el 7 y el 9 de mayo, el Olímpic de Badalona será el escenario de una cita a cuatro que vuelve a reunir a algunos de los grandes nombres del baloncesto continental. Las semifinales medirán a La Laguna Tenerife frente a Rytas Vilnius (18 horas), y a Unicaja contra AEK (21 horas) en un duelo que repite el cruce del pasado curso, aunque con un contexto radicalmente distinto.

Atrás queda el factor cancha del SUNEL Arena griego. Esta vez, el pulso entre Unicaja y AEK se traslada a territorio neutral, lo que reequilibra la semifinal. De estos dos cruces saldrán los finalistas que lucharán por el título en una Final Four que llega sin un dominador claro y con varias alternativas reales al trono europeo.

Ibon Navarro, tras la victoria frente al AEK en la semifinal de la BCL / BCL

A horas del salto inicial, la gran pregunta vuelve a sobrevolar el ambiente. ¿Hay realmente un favorito? La igualdad es máxima y, aunque hay equipos que llegan con mejores sensaciones, este tipo de torneos suele decidirse por detalles, experiencia y gestión de la presión.

Unicaja

El Unicaja no parte esta vez con el cartel de favorito absoluto, pero su condición de bicampeón —y aspirante al tricampeonato— le otorga un peso indiscutible. El equipo, a pesar de todos los baches, ha vuelto a firmar una gran competición, mostrando competitividad en todas las fases y sumando 12 victorias en 14 partidos disputados.

Los de Ibon Navarro tiene una base importante de jugadores que saben moverse en este tipo de escenarios. Tienen experiencia en la plantilla y en la dirección del banquillo, y saben elevar su nivel cuando llegan los momentos decisivos. No lo tendrán sencillo ante AEK, pero si algo ha demostrado este equipo es que sabe competir cuando más quema el balón.

AEK

El AEK de Atenas llega con ganas de revancha, tras el precedente del curso pasado. Han completado una gran BCL, apoyándose en un juego físico e intenso que puede incomodar a cualquiera, con el que han conseguido picar billete tras 13 triunfos en 15 duelos. Tuvieron que disputar un choque más que los cajistas, ya que alargaron sus cuartos con el Joventut hasta el tercer choque, en el que dejaron al que habría sido el anfitrión de la cita de Badalona sin premio.

Sin embargo, esta vez no contarán con el impulso de su afición en casa, un factor que el curso pasado se hizo notar. No obstante, no serán pocos los seguidores griegos que viajarán para apoyar a su equipo. Es un rival peligrosísimo, con carácter competitivo y argumentos suficientes para meterse en la final, si logran frenar el ritmo del Unicaja.

Rytas Vilnius

El Rytas Vilnius aparece como el “tapado” de esta Final Four, un papel similar al que desempeñó Galatasaray en la cita de ahora hace 12 meses en Atenas. Sin hacer demasiado ruido, han ido creciendo durante la temporada hasta colarse entre los cuatro mejores.

Su condición de outsider puede jugar a su favor. Llegan sin una presión excesiva, pero con talento y estructura suficiente para sorprender en un partido a todo o nada.

La Laguna Tenerife

Si hay un equipo que, por sensaciones y trayectoria, puede considerarse ligeramente por delante en la carrera de favoritos, ese es La Laguna Tenerife. Su juego coral, su experiencia en este tipo de citas y su regularidad durante toda la competición les colocan un pequeño escalón por encima.

Con un bloque que se conoce a la perfección y una identidad muy definida, los tinerfeños vuelven a una Final Four con la convicción de que pueden levantar el título. Aun así, saben que en este formato cualquier detalle puede cambiarlo todo.

Todo listo en Badalona

El Olímpic de Badalona ya se prepara para acoger una nueva gran fiesta del baloncesto europeo. Cuatro equipos, estilos diferentes y un único objetivo: conocer al nuevo dueño del título de la Basketball Champions League.

El Unicaja quiere revalidar su corona, el AEK Atenas busca revancha, La Laguna Tenerife aspira a confirmar su favoritismo relativo y Rytas Vilnius sueña con dar la sorpresa. Todo abierto. Todo por decidir. Y, como suele ocurrir en estas citas, el campeón probablemente será el que mejor sepa manejar los pequeños detalles.