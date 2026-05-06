Ya hay fecha para que se juegue lo que queda del Joventut-Unicaja: martes 26 de mayo, a las 20.00 horas

El Juez Único de Competición ACB ha ordenado la reanudación del partido Asisa Joventut-Unicaja, correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa que no pudo continuar tras el descanso. El encuentro continuará el martes 26 de mayo, a las 20.00 horas, con el resultado de 53-33 al comienzo del tercer cuarto.

El pasado sábado hubo problemas técnicos que impidieron el correcto funcionamiento de los marcadores del Olímpic. El choque, que estaba previsto para abrir la jornada liguera a las 18.00 horas, comenzó con 27 minutos de retraso. Los dos primeros cuartos transcurrieron con normalidad pero, a la vuelta del descanso, volvieron las incidencias y, pasados 30 minutos, el conjunto de Los Guindos puso rumbo al aeropuerto para coger el avión que tenía planteado con salida a las 22.15 horas.

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Ambos equipos son rivales directos en la lucha por entrar en el play off por el título, por lo que el resultado de este partido será muy importante para la clasificación final de la Fase Regular de la Liga Endesa.