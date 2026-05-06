Así es y así juega el AEK, rival del Unicaja en la semifinal de la Final Four de Badalona

Unicaja y AEK se enfrentan este jueves, a partir de las 21.00 horas, en el segundo turno de la semifinal de la Basketball Champions League. Lo cierto es que se vuelven a ver las caras por segundo año consecutivo, después de que los cajistas arruinaran hace ahora 12 meses el sueño griego -con una remontada impresionante-, para proclamarse bicampeones del torneo europeo de la FIBA. Sin embargo, ni este Unicaja ni este AEK tienen mucho que ver con los de entonces.

"Ellos son un equipo con un nivel físico de máxima magnitud. Será importante para nosotros una correcta asignación de marcajes contra jugadores muy difíciles de defender como Gray o Bartley. También el control defensivo sobre Nunnally en momentos claves de partido", describía Ibon Navarro en una entrevista previa a la Final Four en La Opinión de Málaga. Se trata de una durísima piedra de toque con defensa, físico y jugadores de mucho talento llamados a ser decisivos.

Dragan Sakota

Vuelve a aparecer en la escena del Unicaja y en la del técnico vitoriano. El técnico serbio, a sus 73 años, afronta una nueva Final Four de la BCL. Dirigía el barco heleno en el título de 2018, también en la semifinal que perdió el pasado año contra el equipo malagueño. Conoce a la perfección a su equipo, experiencia a raudales desde que en 1983 se sentara en un banquillo -a 17 equipos ha entrenado- y es la principal referencia de la identidad con la que los griegos afrontan la revancha después de caer en 'su' Final a Cuatro.

El Unicaja se impuso al AEK en la última semifinal. / bcl

Dimitris Flionis

Base griego (29 años, 1.93 metros), es el capitán del AEK. Acostumbra a salir de titular, pero es un jugador de rotación con un minutaje controlado. Sin embargo, aumentó su presencia en pista durante los cuartos de final contra el Joventut. No destaca por ser un gran anotador, pero sí que se trata de un buen defensor, buen lanzador de tiros libres y asistente.

Lukas Lekavicius

Una de las referencias del equipo por la experiencia (32 años, 1.84 metros). Base lituano y líder del Zalgiris, veterano en la Euroliga con dos años de paso por el Panathinaikos de Xavi Pascual y ahora director de orquesta en su debut en la BCL. Zurdo clásico, de buena mano y manejador que controla el ritmo. 43.9% desde el triple, acompañado de 9.2 puntos y 3 asistencias. Puede ser un perfil ganador, pero no acostumbra a tener mucho peso en cuanto a minutos.

Dimitris Katsivelis

Natural de Salónica, otras de las piezas griegas del AEK (34 años, 1.94 metros). Es un escolta que puede jugar de base con un perfil muy marcado en la defensa. Es uno de los especialistas en las labores del juego más oscuro. No es uno de los grandes talentos del equipo, pero sí que presume de oficio como defensor de mucho contacto y sin miedo a meter la mano. Fue clave en la victoria contra el Joventut. Acostumbra a ir a los torneos clasificatorios con la selección de Grecia, sumándose al último Eurobasket.

Frank Bartley

Una de las primeras piezas del núcleo estadounidense (32 años, 1.91 metros). Es uno de los grandes anotadores de la competición, con 18.5 puntos de media, con un volumen altísimo desde la línea del triple y un acierto del 38.3%. Acostumbra a tener mucho tiempo el balón en sus manos para decidir. Muchas veces él es el que genera en los primeros segundos. Muy potente, es difícil encontrarle un buen par en defensa. Antes iba directo al aro y ahora ha adoptado la faceta de lanzador. 3.7 rebotes y 3.5 asistencias completan su línea estadística este curso en Europa.

James Nunnally se ha recuperado de su lesión. / BCL

James Nunnally

Era una de las grandes preocupaciones para ellos, pero el AEK puede respirar tranquilo con una de sus estrellas (35 años, 2.01 metros). Natural de California, llegó a Grecia el pasado mes de enero y ha demostrado ser uno de los grandes tiradores de la competición con un 42.4% en el triple. Asume un alto número de lanzamientos. Jugador veterano, calibre Euroliga. 13.1 puntos, 3.6 rebotes y 3.1 asistencias. Debutante también en la BCL europea. En los momentos complicados, tiene capacidad de pase y de anotación.

Vasilis Charalampopoulos

Perfil griego de experiencia (30 años, 2.03 metros). Es uno de los pegamentos del equipo, capaz de jugar como alero -en un quinteto de mucha envergadura para el AEK- y también como ala-pívot. Da a Sakota mucha versatilidad. También ha sido internacional los dos últimos veranos. No se prodiga en el lanzamiento a canasta, sí es uno de los luchadores natos en el rebote.

RaiQuan Gray

Principal referencia en la pintura del AEK (27 años, 2.03 metros). El estadounidense ha llegado a jugar 39 minutos en algún partido de la BCL. Se lo permite el dominio físico con muchos kilos en la zona, capaz de correr la pista. Poderoso, peligro muy serio para los cajistas, teniendo habilidad para jugar con el balón en el suelo y también al poste bajo. 13 puntos, 6.0 rebotes y 3.3 asistencias este curso en BCL.

Greg Brown III

Debutante en la Basketball Champions League (24 años, 2.06 metros) y primera temporada en Europa después de pasar por la G-League y la NBA. Es otro de los perfiles atléticos en la pintura griega. No tiene tantos kilos como Gray, sino más envergadura. Promedia hasta el momento 7.9 puntos y 6.1 rebotes en 20.6 minutos.

Keyshawn Feazell

El estadounidense (27 años, 2.08 metros) es otro de los fichajes de mitad de temporada. Perfil interior capacitado para abrir el campo pese a su físico. Fue el pívot, procedente del ERA Nymburk, que suplió a Chris Silva tras su salida al Fenerbahçe. Se trata de un mejor defensor, aunque con muchos menos anotación: 7.3 puntos y 4.6 rebotes. También debuta este año en la BCL. Se suele dejar algún tiro libre por el camino.

Gaios Skordilis

El décimo jugador en la rotación (38 años, 2.07 metros). Refresco interior para dar un respiro a los titulares. 7.4 minutos de media con una importancia muy reducida en ataque. Es un perfil físico y acumula faltas con cierta facilidad.

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Marko Pecarski, Nikos Arsenopoulos y Mindaugas Kuzminskas se alternan los dos últimos puestos de la convocatoria. Si el partido está igualado, lo más probable es que ninguno juegue. Así que parece bastante complicado que 'el boquerón báltico' pueda enfrentarse a su exequipo en esta Final Four que ya cuenta las horas para su inicio.