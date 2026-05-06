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El Unicaja ya está en Badalona para jugar la Final Four de la BCL

Los cajistas empezarán con la agenda oficial de la competición continental a partir de las 17.00 horas, con la comparecencia de Ibon Navarro y Alberto Díaz

El Unicaja, justo al aterrizar en el aeropuerto de Badalona.

El Unicaja, justo al aterrizar en el aeropuerto de Badalona. / Carlos García

Nuria Mena

Nuria Mena

Ya es oficial. Comienza la andadura del Unicaja en Badalona. La expedición cajista aterrizó pasadas las 15 horas en el aeropuerto de El Prat para dirigirse directamente al Hotel Marina Badalona, alojamiento que ha elegido la FIBA para concentrar a los cuatro equipos participantes en esta Final Four, y que es el mismo en el que se hospedaron los cajistas en 2023, cuando levantaron la Copa del Rey

Entrenamiento previo en Málaga

La expedición verde partió este mediodía desde Málaga tras haber realizado el último entrenamiento en el Martín Carpena en la mañana de este miércoles. Los cajistas pisaron suelo catalán pasadas las 15 horas y ya arrancan a comenzar la concentración.

Rueda de prensa de Ibon y Alberto

La agenda oficial se activa a las 17.00 horas con Ibon Navarro y Alberto Díaz en una comparecencia ante los medios. A las 18.30 horas los cajistas disponen de pista reservada para ejercitarse, aunque no está previsto que la vayan a utilizar, puesto que completaron sesión antes de partir hasta tierras catalanas.

Noticias relacionadas y más

Semifinal ante el AEK

El jueves desde las 13.00 horas hasta las 14.00 está prevista la sesión de tiro del club de Los Guindos que servirá como previa para la semifinal ante el AEK.

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