El Unicaja pone rumbo a Badalona para jugar la Final Four de la BCL

El Unicaja ya se dirige a la sede en la que, a partir de este jueves 7 de mayo, se librará la batalla por levantar el trofeo de la Basketball Champions League. Los cajistas han puesto rumbo a Badalona, después de realizar la última sesión de trabajo en Málaga, en un vuelo que aterrizará en El Prat en torno a las 15.00 horas.

Mismo hotel que para la Copa del Rey 2023

El conjunto de Ibon Navarro se trasladará directamente desde el aeropuerto de Barcelona al Hotel Marina Badalona, alojamiento que ha elegido la FIBA para ser el cuarte general de los cuatro equipos participantes en esta Final Four. Este hospedaje guarda buenos recuerdos para el club de Los Guindos. Curiosamente, es el mismo en el que se alojó el Unicaja durante la Copa del Rey de 2023, el primer título que levanto esta "era dorada".

El Unicaja ganó la Copa en Badalona 2023. / ACBPhoto

Rueda de prensa y... ¿entrenamiento?

Entre las 17.00 horas y las 18.00, tanto el técnico vitoriano como Alberto Díaz, comparecerán ante los medios junto al resto de entrenadores y capitanes. Media hora después de las declaraciones, el Unicaja tiene reservada la pista para realizar su entrenamiento hasta las 20.00 horas. Aunque no es seguro que termine ejercitándose, puesto que ya lo hizo este miércoles por la mañana en el Martín Carpena.

Foco en la semifinal ante el AEK

Al término del trabajo tocará descansar e iniciar la concentración, en la que también está el canterano Manu Trujillo, de cara a este jueves. Los cajistas, que se medirán ante el AEK a partir de las 21.00 horas, tendrán sesión de tiro matinal (13.00-14.00 horas) para poner a punto las máquinas. El chip ya está cambiado desde hace varios días, ahora de verdad empieza el juego.