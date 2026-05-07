Estos son los 12 jugadores de Ibon Navarro para el partido contra el AEK de la semifinal de la BCL: Duarte, Djedovic y Rubit, fuera

Nihad Djedovic, Chris Duarte y Augustine Rubit son los tres jugadores que no se visten este jueves para jugar contra el AEK de Atenas la semifinal de la Final Four de la Basketball Champions League que decidirá este sábado el nombre del nuevo campeón de Europa. Esa es, al menos, la lista provisional que ha dado el club cajista a la FIBA de cara al partido de las 21 horas. Una convocatoria pendiente todavía de oficialidad un par de horas antes del arranque del choque.

Expedición de 16 jugadores

El Unicaja viajó a Badalona el miércoles con 16 jugadores en la expedición. Estaban incluidos los 15 del primer equipo, a los que acompañó el canterano Manu Trujillo. De esta manera, sin contar al base costasoleño del segundo equipo, Ibon Navarro estaba obligado a dejar a tres jugadores en la grada. Los elegidos finalmente fueron los lesionados Nihad Djedovic y Chris Duarte, además de Augustine Rubit.

La gran novedad en lo positivo fue la entrada de Killian Tillie, lesionado en los últimos partidos y que llegó a tiempo para vestirse para el choque contra los griegos.

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Posibles cambios para el sábado

La elección de los 12 jugadores para este partido contra el AEK no es definitiva de cara al choque del próximo sábado, sea el del tercer y cuarto puesto o sea, ojalá, la finalísima. Ibon Navarro tiene la opción de cambiar su convocatoria y utilizar a cualquiera de los tres ausentes en la semifinal, cambiándolos por los que sí se vistieron contra los griegos.