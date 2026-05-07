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Directo | Semifinales BCL: Comienza liderando el AEK el primer cuarto frente al Unicaja (9-14)
Los cajistas, con mucha ilusión, pero también con dudas, juegan a partir de las 21 horas en el Olímpic de Badalona la segunda semifinal con los descartes de Duarte, Rubit y Djedovic
Se acabó la espera. La Final Four de la BCL 2026 ya está aquí. El Unicaja inicia desde este jueves (21 horas) la defensa del máximo título continental del baloncesto FIBA. Espera al otro lado de la pista el AEK de Atenas en un Olímpic de Badalona con el videomarcador ya arreglado y en el que en torno a 800 griegos en las gradas darán colorido amarillo y negro a un partido en el que la «marea verde» estará en minoría.
2º CUARTO: MIN. 17: 16-30
+14 para AEK, la máxima del partido. No hay respuesta del Unicaja.
2º CUARTO: MIN. 17: 16-26
Muy espeso el Unicaja en ataque, muy muy espeso.
2º CUARTO: MIN. 16: 16-26
Corta la sangría Audige, la devuelve Gray.
2º CUARTO: MIN. 15: 14-24
Para Ibon Navarro un parcial griego de 0-7. Tiempo muerto.
2º CUARTO: MIN. 13: 14-17
Responde Kravish a un triple de Nunally.
2º CUARTO: MIN. 12: 12-14
¡Triple de Webb III!
Final del primer cuarto: 9-14
Cerró el primer cuarto con una canasta de Tillie. Apenas 4/17 en tiros de campo.
1º CUARTO: MIN. 9: 7-14
Dos tiros libres dentro para Lekavicius. +7 para AEK.
1º CUARTO: MIN. 8: 7-12
Comienza errático el Unicaja desde el triple con 1/7.
1º CUARTO: MIN. 7: 7-9
Audige y Balcerowski ya se cargan con dos faltas cada uno.
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