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Directo | Semifinales BCL: Comienza liderando el AEK el primer cuarto frente al Unicaja (9-14)

Los cajistas, con mucha ilusión, pero también con dudas, juegan a partir de las 21 horas en el Olímpic de Badalona la segunda semifinal con los descartes de Duarte, Rubit y Djedovic

El Unicaja se impuso al AEK en la semifinal de la BCL.

El Unicaja se impuso al AEK en la semifinal de la BCL. / BCL

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Se acabó la espera. La Final Four de la BCL 2026 ya está aquí. El Unicaja inicia desde este jueves (21 horas) la defensa del máximo título continental del baloncesto FIBA. Espera al otro lado de la pista el AEK de Atenas en un Olímpic de Badalona con el videomarcador ya arreglado y en el que en torno a 800 griegos en las gradas darán colorido amarillo y negro a un partido en el que la «marea verde» estará en minoría.

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