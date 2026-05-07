Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja ante el AEK: "Necesitamos gente con confianza, que no les dé miedo"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la derrota del Unicaja en la semifinal de la Basketball Champions League. Un 65-78 ante el AEK que supone la cesión del trono continental y un final de ciclo para un equipo que volvió a revivir todos los fantasmas de esta temporada: "Necesitamos gente con confianza, que no les dé miedo".

Balance

"Felicitar al AEK por la victoria y desearles lo mejor en la gran final contra un gran equipo como es Rytas. No es fácil explicar cómo hemos fallado tiros abiertos, triples liberados. Lo bueno es, que pese a todos esos tiros fallados, fuimos capaces de mantener el nivel defensivo durante 12/13 minutos. Los últimos cinco minutos, cuando no metes, es difícil mantener la energía. El partido se rompió. Encontramos seis puntos tras el descanso y volvimos a fallar. Jugadores importantes del AEK volvieron a aparecer y ahí se acabó".

Energía del tercer cuarto

"Evidentemente, el equipo, a pesar de la diferencia y los problemas que estaba atravesando, se ha querido agarrar al partido. Ha demostrado energía. Al buen nivel defensivo de muchos momentos de la primera parte, mientras manteníamos la energía y no nos llevábamos por los fallos, es a lo que tenemos que agarrarnos. Reenganchar jugadores y recuperar un poco la confianza".

Falta de acierto

"Algo más de acierto. Hemos tenido muchos momentos que con el partido roto no hemos hecho bien: tocar pintura, sacar buenos pases. Cuando hemos ejecutado hemos estado mejor, hemos encontrado cosas. Nos ha faltado pasarnos mejor el balón, mantener ventajas cuando teníamos el juego roto. Si no metes algunas canastas abiertas de buenos tiradores, en algunos ni hemos tocado aro".

Actitud

"Necesitamos gente con confianza, que nos les dé miedo. Nos da cague hasta pasarnos un balón fácil, por eso no nos podemos salir del sistema".

La defensa

"El Unicaja estaba ahí, sin acierto, pero con tono defensivo. Era correcto. Entramos con muchos errores que no nos penalizan. Por testiculina hemos creído, después hemos cometido errores. Cuando nos han castigado con la excitación defensiva... La falta de consistencia en el juego roto y la falta de acierto nos han hecho mucho daño".

Ausencias

"No están al nivel al que les gustaría estar, sumado a otras cosas que nos tienen muy fuera de tono. Jugadores que pueden sin confianza, jugadores que quieren y no pueden. Es un momento duro para nosotros".

Final de temporada

"Intentando ser lo más positivos posible, todo lo ves mal, somos malísimos, nos tenemos que ir todos... Así no funciona. Nos tenemos que agarrar a las cosas que hemos podido hacer bien, crecer desde ahí, intentar recuperar jugadores, buscar nuestras armas. No son muchas en la línea exterior, pero tenemos que intentar competir con lo que tenemos".

Falta de alegría

"Es la pescadilla que se muerde la cola. Con los problemas que tenemos, no es fácil tener alegría. Intentas cambiar la cara, venir y cambiarla, tener la mejor vibra. Luchas, peleas, pero esto va de meter canastas. Hemos tenido un buen lenguaje desde el banquillo, intentando ayudar a los compañeros. No es fácil jugar a esto si no metes. 9 puntos en 15 minutos... muy difícil jugar".

Línea exterior

"No creo que sea una cuestión de querer, es de poder. Son un equipo que tienen esa capacidad de jugar así, nosotros no la tenemos. El mayor nivel físico lo teníamos en la línea exterior el año pasado, no permitían pisar pintura. Hemos tenido a cuatro jugadores exteriores: Perry, Alberto, Audige y Kalinoski. Webb y Jonathan defienden a jugadores menos móviles, más corpulentos. Es muy difícil con el baloncesto que siempre hemos hecho. Estamos convencidos de que lo vamos a encontrar".

Balcerowski lucha por un balón ante Gray. / BCL

Partido tercer/cuarto puesto

"Mal. Nos conocemos mucho. Son casi 30 y tantos puntos de lo que nos han ganado esta temporada entre los dos partidos. No podemos elevar el nivel físico, nos hacen daño. Conocemos los problemas. Vamos a descansar e intentar agarrarnos a lo que hemos hecho bien".

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Ausencia de Duarte

"Lo entiendo. Hemos puesto a los 12 jugadores que estaban preparados, a los que estaban menos preparados no. Es baloncesto ficción. Si pudierais confirmar que con Duarte hubiéramos ganado... pero no se puede".