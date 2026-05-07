Afición
La "marea verde" apoya al Unicaja en el Olímpic
Unos 400 aficionados viajaron a Badalona para dar aliento a la plantilla verde y morada
La Final Four 2026 ya ha dado su pistoletazo de salida. El Unicaja disputa su semifinal contra el AEK y como siempre pasa en los partidos del equipo cajista no lo hace solo. Acompañados por unos 400 aficionados malagueños, el conjunto de Ibon Navarro solo tiene que levantar la cabeza para sentirse en casa. No es la cantidad, es la calidad y de eso la "marea verde" sabe un rato.
Dónde todo empezó
Ambientazo verde y morado con, como es usual, Los Mihitas llevando la voz cantante. Los seguidores cajistas, al igual que el equipo de Los Guindos, ha olvidado lo que hay que olvidar para empezar a recordar lo que ya se levantó hace ahora tres años en este Olímpic. La memoria de la Copa del Rey de Badalona, donde empezó la era dorada con Ibon Navarro al mando, añade ilusión y ambición por revivir.
Campo completamente neutro
Por su parte, el AEK experimenta un panorama completamente diferente al del curso pasado en este mismo punto de la competición. El SUNEL Arena no está para calentar la cita, pero no tendrá mala representación desde luego. El Unicaja escapó de la caldera en Atenas en 2025 y, ahora, tendrá que lidiar con más de 800 aficionados griegos. El campo es completamente neutro, ganará el mejor... o el que más se lo merezca.
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