Las notas del Unicaja en la semifinal de la Final Four de la BCL ante el AEK

El Unicaja no podrá seguir soñando con levantar, por tercera vez consecutiva, el trofeo de la BCL. Las semifinales de la Final Four fueron otra pesadilla más de esta temporada para los cajistas, que se vieron sobrepasados por un AEK con ganas de revancha. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.

Kendrick Perry (3) Ofreció un triple a los dos minutos del inicio del encuentro. Y, deambuló, como el resto hasta el descanso. Tras este, quiso ser nombre propio en varios momentos. Pero se quedó en deseo. Muy lejos de su mejor versión. 12 puntos y 6 asistencias.

Alberto Díaz (3) Fue el encargado de poner orden en el ataque cajista en la primera mitad. Se quedó en intento. En la segunda no hizo mucho más en los minutos que estuvo en pista.

Justin Cobbs (S.C) Sin oportunidad en todo el partido. Faltaron muchas ideas en ataque los 40 minutos. Quién sabe si hubiese salido...

Tyler Kalinoski (5) Tuvo tan buena energía como mal acierto. Metió un triple en el final del segundo cuarto buscando activar a los suyos y otro importantísimo en el ecuador del tercer periodo, en pleno momento de intento de reacción cajista. Fin, pese a sus numerosos intentos. Bastante intenso en defensa.

Chase Audige (2) Fue la gran sorpresa del quinteto inicial. Su función era clara: defender a Bartley. Y se cargó en los primeros instantes con dos faltas, aunque no cometió más. Se descontrola demasiado fácil. Metió un buen triple para empezar el último asalto.

Jonathan Barreiro (3) El trabajo invisible en el que más suele destacar fue inexistente en la primera mitad. No en la segunda, en la que empezó tomando protagonismo en ataque con dos tiros libres y un triple para alentar la remontada. No le siguieron (ni siguió) en ese acierto. Fin a la historia.

Tyson Pérez (3) Hizo muy buen trabajo con los rebotes (9), pero se le echó de menos en el aspecto ofensivo. Su energía se necesitó en campo contrario, solo una canasta.

James Webb III (1) Abrió el segundo cuarto con un triple. Dejó alguna buena jugada en la segunda mitad. Sin embargo, otro más de la larga lista de ausencias en esta semifinal.

Killian Tillie (2) Volvió tras la lesión. En general estuvo desaparecido. Metió un triple a los dos minutos del inicio del último cuarto y capturó algún que otro rebote (4). Ni muñeca, ni liderazgo, ni nada.

Emir Sulejmanovic (3) Uno de los impulsores del intento de remontada tras el descanso. Llegó hasta donde da, pero muchas veces a un equipo le hace falta serlo para que las individualidades puedan lucirse.

David Kravish (4) La exigencia del rival en defensa le pasó factura. En ataque tampoco fue especialmente brillante. No fue de los peores. Le falta mucho para ser el que todos recordamos.