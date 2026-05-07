Basketball Champions League
Así es el reparto de las aficiones para la Final Four de la BCL: El AEK tendrá más apoyo que el Unicaja
El Rytas Vilnius será el conjunto más acompañado con unos 2.000 aficionados desplazados desde Lituania, seguidos de los griegos (800), la "marea verde" (400) y La Laguna Tenerife (350)
La Final Four de la Basketball Champions League 2026 de Badalona no solo se decidirá sobre el parqué del Olímpic. Como es habitual en este tipo de citas, las gradas también jugarán su partido, aunque en esta ocasión con un reparto de fuerzas muy particular debido a la ausencia de un anfitrión.
Final Four sin anfitrión clasificado
Los cuartos de final dejaron fuera, en el tercer y definitivo choque, al Joventut, lo que ha evitado que la Final Four cuente con un equipo local que marque el ambiente. Su verdugo en cuartos y rival cajista, el AEK Atenas, estará presente, pero lejos del calor de su pista habitual.
El Unicaja, menos que el AEK
En cuanto al reparto de aficiones, el equipo más respaldado en las gradas será el Rytas Vilnius, que desplazará a unos 2.000 seguidores. La afición lituana apunta a convertirse en el grupo más numeroso y ruidoso del pabellón.
Por detrás aparece el AEK de Atenas, con cerca de 800 aficionados. Aunque lejos de los ambientes que generan en casa, los griegos volverán a poner energía y empuje en las gradas, tratando de ayudar a su equipo a redimirse de la eliminación del curso pasado en este mismo punto con el conjunto verde y morado.
El Unicaja contará con el apoyo de unos 400 cajistas desplazados. Una cifra menor en comparación con otros participantes, pero suficiente para que el conjunto malagueño se sienta arropado en un escenario neutral donde cada voz suma.
Por último, La Laguna Tenerife estará acompañado por alrededor de 350 aficionados. Como suele ser habitual, la marea aurinegra será reducida en número pero constante en animación, fiel a su equipo en una nueva cita continental.
¿Qué ambiente habrá en el Olímpic?
Así, el reparto de las aficiones para la pelea definitiva por el cetro de la competición más importante de la FIBA no es equitativo. Sin embargo, si algo es seguro es que los desplazados tienen un objetivo común: dejarse la voz para alentar a sus respectivos equipos. El puesto del jugador '12' está reservado en las gradas del Olímpic y su rendimiento promete.
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