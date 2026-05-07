Unicaja 65-78 AEK: Fin de ciclo

El Unicaja dejará el sábado de ser campeón de Europa. Los verdes cayeron ante el AEK en la semifinal de la Final Four de Badalona 2026, después de un partido lamentable, insufrible y pobrísimo de un equipo que escenificó en los 40 minutos del Olímpic un fin de ciclo ganador en Europa que, desde este jueves, ya es historia del baloncesto FIBA.

Había ilusión por ver al Unicaja luchando otra vez por el título. Pero este equipo no está para esos trotes. No da para esa exigencia. Al menos, en este momento de la temporada. El equipo se ha caído, está anímicamente tocado, le falta energía, físicamente está muy lejos de su mejor tono y su baloncesto, simplemente, no le da para ganar a casi nadie. Demasiadas cosas negativas como para soñar con superar a un AEK que no es que sean los Bulls de Jordan ni los Lakers de Magic, pero que repartiendo estopa a diestro y siniestro bajo los aros y haciendo las cuatro cosas que saben hacer bien, les valió de sobra para tumbar al exmulticampeón de Europa.

Malísima imagen del Unicaja. / BCL / LMA

Mucho que trabajar

Habrá que esperar al final de temporada para hacer balance y meter el bisturí, pero esta plantilla tiene demasiadas carencias y urge encontrar varias soluciones, además de la de Melwin Pantzar. Jugar una Final Four de la BCL está guay. Ya les gustaría al Galatasaray, el Gran Canaria, el ALBA o al mismísimo Joventut haber llegado al Top 4 europeo este curso. Pero no es consuelo. Y además, no debe serlo. Hemos vivido una etapa gloriosa, muy por encima de las posibilidades reales del club. Se ha ganado todo lo que se ha jugado, menos la Liga ACB. Una locura. Pero eso ya es solo un lejano recuerdo. No hay que mirar al pasado. Hay que analizar el presente y buscar soluciones para el futuro.

BCL. Semifinales | Unicaja - AEK / BCL

Muy mala imagen

No arrancó el partido nada bien. Al equipo le costó coger ritmo. Había que igualar su intensidad... y no se hizo. La falta de ideas en ataque lastraron a los verdes, que se vieron siempre por detrás en el marcador. Después de una máxima de 7, los primeros 10 minutos se cerraron con un 9-14 que evidenció los graves problemas ofensivos de los verdes.

No mejoró el panorama en el segundo cuarto. Al contrario. Sin acierto en el triple, el rival, al tran tran, siguió creciendo en el marcador. Con la máxima de +10 para los helenos, Ibon paró el partido en busca de alguna reacción. Tampoco encontró el técnico vasco la tecla. Y eso que las rotaciones fueron continuas, pero fue imposible dar con un cinco en pista fiable.

El AEK dominó la primera parte a su antojo. / BCL

Ibon volvió a pedir tiempo con 17 abajo y solo 2.28 para el descanso. Kalinoski anotó un triple que dio algo de vida a un Unicaja, que al descanso estaba al borde del colapso (21-37). Solo 9 canastas anotadas en toda la primera parte por los verdes con un paupérrimo 19% en el triple. Imposible competir con semejantes registros.

Segundo tiempo

El Unicaja volvió del descanso con mucha mejor cara. Apretó atrás, tuvo más paciencia en ataque para mover el balón y fue acercándose en el marcador a un AEK al que le costó mucho más anotar. Sakota paró el partido con "solo" 8 abajo los verdes, a 5.11 del final del tercer cuarto. Fue un espejismo. Los griegos volvieron a meter manos y el Unicaja se diluyó como un azucarillo.

El partido entró en los últimos 10 minutos con 43-56 y la sensación de sentencia dictada. Los griegos disfrutaban en el campo, mientras el Unicaja sufría en cada posesión y en cada defensa. Fue un quiero y no puedo para tratar de al menos acercarse, pero...

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El marcador se cerró con 65-78. Fue el del final del partido y también el final de una época.