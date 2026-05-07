Unicaja-AEK: Primera batalla para reconquistar la BCL

Se acabó la espera. La Final Four de la BCL 2026 ya está aquí. El Unicaja inicia desde este jueves (21 horas) la defensa del máximo título continental del baloncesto FIBA. Espera al otro lado de la pista el AEK de Atenas en un Olímpic de Badalona con el videomarcador ya arreglado y en el que en torno a 800 griegos en las gradas darán colorido amarillo y negro a un partido en el que la «marea verde» estará en minoría.

El Unicaja aterriza en esta F4 en un momento de dudas, con muchas derrotas en las últimas semanas, pero con la ilusión de hacer dos buenos partidos seguidos y volver a reinar en Europa, por tercer año consecutivo. No va a ser nada fácil. Pero es el objetivo que la expedición verde y morada se ha conjurado para poder conseguirlo.

Rival duro

El AEK será un rival durísimo. Los griegos son un buen equipo, quizás con menos recursos humanos que el Unicaja, pero con 8-9 jugadores de mucha calidad, con mucho físico y con talento para ganar a cualquiera, como han demostrado en la presente BCL 2025/2026.

AEK, rival del Unicaja en la Final Four. / BCL

Defensa, rebote, energía y acierto. Son las 4 palabras mágicas que el Unicaja debe dominar este jueves para poder ganar a los helenos y lograr el billete para la finalísima del sábado.

Hay que ser duros atrás y no dejarles que estén cómodos. Hay que dominar la pintura para poder correrle a un equipo que en el 5 contra 5 está muy cómodo. Hay que jugar con agresividad y con chispa para igualar lo que ellos van a poner sobre el parqué desde el salto inicial. Y hay que estar también certeros en los lanzamientos. En los del tiro libre, en las canastas de dos y en los triples. Si el Unicaja es capaz de llevar esta receta a la cancha...

Estado físico

Habrá que ver qué 12 jugadores saltan a la pista para esta semifinal continental contra el AEK. Viajaron a Badalona los 15 jugadores del primer equipo, además del canterano Manu Trujillo. Hasta última hora, habrá que esperar para ver quiénes son los 12 elegidos por Ibon Navarro. Nihad Djedovic y Killian Tillie no han jugado los últimos partidos y su presencia en la lista de convocados parece complicada, pero no se puede descartar alguna sorpresa.

Los jugadores cajistas rodean a Ibon Navarro. / ACBPHOTOS / LMA

Hay que confiar en este Unicaja. Los malos resultados recientes no cuentan para este partido. Es un Unicaja-AEK de 40 minutos. Todo lo que se ha hecho antes, bueno o malo, no vale para nada. Esta plantilla verde tiene todavía muchos jugadores ganadores. Ellos deben guiar al equipo hacia la finalísima del sábado.

Lo de los cajistas y los helenos será el segundo partido del día. Antes, a las 18 horas, arrancará la Final Four con el Rytas Vilnius-La Laguna Tenerife. Un partido en el que los canarios parecen favoritos, pero no se puede descartar a un Rytas que juega con mucho desparpajo, que tiene poco que perder y que si sus tiradores están enchufados le pueden amargar el día a cualquiera.

El día "D" y la hora "H" es este jueves y las 9 de la noche. Vienen emociones fuertes. El bicampeón de Europa no se rinde. Quiere más. El título de la Champions está a 80 minutos. Los primeros 40 tocan ante el AEK.