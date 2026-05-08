Chris Duarte rectifica y pide perdón al Unicaja

Chris Duarte trató de rebajar la tensión horas después de publicar el polémico mensaje en sus redes sociales tras ser incluido en el Segundo Mejor Quinteto de la BCL. El alero dominicano, que había cargado contra su situación deportiva con una historia de Instagram que terminó borrando minutos después, publicó posteriormente un nuevo texto en tono conciliador y pidiendo disculpas al Unicaja, sus compañeros, entrenadores y "fanáticos".

El jugador cajista había generado un importante revuelo después de asegurar que no esperaba el reconocimiento “por toda la Mier**” que había pasado este año y asegurar la existencia de “un grupo de personas tratando de manchar" su nombre y su carrera. Además, dejó una frase especialmente llamativa: “Imagínate cuando corte la soga que me tiene atado”.

La publicación fue eliminada poco después, aunque el mensaje ya circulaba ampliamente en redes sociales y alimentó todavía más el debate sobre su situación deportiva, especialmente tras quedarse fuera de la convocatoria en la semifinal de la Final Four ante el AEK. Horas más tarde, Duarte rebajó completamente el tono con una nueva historia en Instagram en la que reconoció haberse dejado llevar por la frustración y pidió perdón por sus palabras.

Segundo mensaje de Chris Duarte en su Instagram

"A mis compañeros de equipo, entrenadores, Unicaja y los fanáticos... Hoy temprano, dejé que mi frustración se apoderara de mí, y asumo toda responsabilidad por eso. Me apasiona mucho este juego y ser el mejor jugador y compañero de equipo que puedo ser, pero esa pasión se expresó de la manera equivocada y por eso lo siento.

Mi enfoque sigue siendo en este mismo equipo, mis compañeros de equipo y haciendo todo lo posible para ayudarnos a tener la temporada que todos somos capaces de tener. Me he comprometido plenamente con eso, y ese compromiso no ha cambiado.

Juntos, podemos lograr grandes cosas. Es hora de seguir adelante y volver al trabajo".

Segundo mensaje de Chris Duarte en su story de Instagram. / @christheoretduarte05

Primer mensaje de Chris Duarte en su Instagram

"Hay un Dios arriba que sabe reconocer sus guerreros con buena intención y de buen corazón. Sinceramente este reconocimiento de hoy no me lo esperaba por toda la Mier** que he pasado este año.

Un grupo de personas tratando de manchar mi nombre y carrera. Yo estoy con Dios y él nunca me dejarán solo.

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Atención!!! Este reconocimiento viene aún no pudiendo jugar mi juego al nivel que yo sé que puedo jugarlo constantemente, imagínate cuando corte la soga que me tiene atado. Yo nací para ser historia y si yo estoy con Dios quien contra mí!!"