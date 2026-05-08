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Polémica

Duarte explota por su situación en el Unicaja: “Imagínate cuando corte la soga que me tiene atado”

El dominicano subió a redes sociales un mensaje polémico tras el reconocimiento recibido de la BCL como parte del Segundo Mejor Quinteto de 2025/26

Chris Duarte, esta temporada en una ronda de calentamiento con el Unicaja.

Chris Duarte, esta temporada en una ronda de calentamiento con el Unicaja. / ACBPhoto

Nuria Mena

Nuria Mena

Chris Duarte fue nombrado, este viernes en la gala de premios de la BCL, parte del Segundo Mejor Quinteto de la competición el presente curso. Sorpresa para muchos debido, entre otras cosas, a su ausencia en encuentros europeos muy trascendentes para el Unicaja. El propio dominicano reconoció no esperárselo "por toda la Mier** que he pasado este año". De hecho, el alero no estuvo ni siquiera en la convocatoria de este jueves para la semifinal ante el AEK, que acabó con la eliminación de los cajistas.

Tras el reconocimiento, Duarte lanzó un polémico comunicado a través de su historia de Instagram, que terminó borrando minutos después. El dominicano explotó sobre su situación en el Unicaja, donde ha perdido minutos y protagonismo estas últimas semanas: "Imagínate cuando corte la soga que me tiene atado". Y concluyó su mensaje asegurando que "nací para ser historia".

La story de Duarte en su cuenta de Instagram.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

Mensaje de Chris Duarte en su Instagram

"Hay un Dios arriba que sabe reconocer sus guerreros con buena intención y de buen corazón. Sinceramente este reconocimiento de hoy no me lo esperaba por toda la Mier** que he pasado este año.

Un grupo de personas tratando de manchar mi nombre y carrera. Yo estoy con Dios y él nunca me dejarán solo.

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Atención!!! Este reconocimiento viene aún no pudiendo jugar mi juego al nivel que yo sé que puedo jugarlo constantemente, imagínate cuando corte la soga que me tiene atado. Yo nací para ser historia y si yo estoy con Dios quien contra mí!!"

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