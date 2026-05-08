Juanma Rodríguez, sobre el 'caso' Duarte: "Si está dispuesto a ayudar al equipo, estoy convencido de que Ibon será el primero que cuente con él"

La ausencia de Chris Duarte en la semifinal de la Final Four de Badalona 2026 volvió a poner el foco sobre el dominicano. El alero, fichaje estrella del club para esta temporada, no estuvo ni siquiera dentro de la convocatoria de 12 jugadores para el duelo ante el AEK de semifinales. Una circunstancia que cuestionó, una vez más, su irregular adaptación al equipo y su papel dentro de la rotación de Ibon Navarro. Tras la gala de premios de la BCL de este viernes, ya con los cajistas eliminados, el director deportivo del Unicaja respondió sobre este tema.

Varios encuentros importantes fuera de la convocatoria

No es la primera vez que el internacional dominicano se pierde un encuentro importante en la competición continental. Ya ocurrió en Francia, ante el Elan Chalon, cuando se lesionó durante el calentamiento previo al partido, y también en el duelo frente al Joventut, ambos compromisos claves para que el Unicaja terminara como líder de su grupo en el Round of 16 y accediera a los cuartos de final con ventaja de cancha.

Su ausencia en la semifinal de la BCL ante el AEK: decisión técnica

Cuestionado directamente sobre la situación del jugador, que tiene un año más de contrato firmado con el club de Los Guindos, el director deportivo del club, Juanma Rodríguez, respaldó plenamente la decisión tomada por el técnico cajista. “Es cierto que arrastraba una pequeña molestia, pero fue una decisión técnica”, aseguró. Recordó que Ibon Navarro ha manejado durante años plantillas largas y que “el 99,9 %” de sus decisiones han sido acertadas. "Él consideró que los que eligió eran los mejores para sacar el partido adelante”, explicó el dirigente malagueño, que entendió igualmente que la ausencia del jugador “sea llamativa”.

Duarte hablando con Ibon Navarro en un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

¿Posibilidad de reconducción?

Las palabras de Rodríguez también dejaron entrever que la posibilidad de reconducción de la situación de Duarte y el Unicaja dependerá en gran medida de la actitud del propio jugador en este tramo final de curso. “Veremos los próximos días su predisposición”, comentó Rodríguez, quien reconoció la irregularidad mostrada por el dominicano durante la temporada, alternando “momentos buenos” con otros de menor impacto.

Chris Duarte en un entrenamiento del Unicaja. / Unicajab.Fotopress (Raisa Pozo).

En ese sentido, insistió en que el cuerpo técnico seguirá teniéndole en cuenta siempre que mantenga el compromiso competitivo y el nivel de trabajo diario. “Si él está dispuesto a ayudar al equipo, a entrenar bien, pues yo estoy convencido de que el entrenador será el primero que cuente con él”, señaló.

Futuras convocatorias

Sin embargo, tampoco garantizó su continuidad inmediata dentro de las convocatorias, especialmente teniendo en cuenta la amplia plantilla con la que cuenta el conjunto verde y morado y la próxima recuperación de más efectivos. “Serán decisiones del entrenador, una cosa que él tiene que valorar y decidir lo que sea mejor para el equipo”, concluyó.