Unicaja-La Laguna, tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión

Es el partido que nadie quiere jugar. Pero está puesto en el calendario de competición y hay que jugarlo. Unicaja y La Laguna Tenerife, los dos equipos que perdieron sus partidos de semifinales este jueves en la Final Four de Badalona, ante AEK y Rytas Vilnius, respectivamente, medirán fuerzas en un duelo sin nada en juego.

Favoritos eliminados

Cajistas y canarios llegaron al Olimpic badalonés como favoritos para sus respectivos partidos del jueves, pero la competición les puso a ambos en su sitio con derrotas tan inesperadas como merecidas.

Tres años después de la Final Four de la BCL Málaga 2023, se repite la historia con verdes y amarillos jugando por el tercer puesto de la Champions del básket. Un partido clásico tanto en las competiciones nacionales, como en las internacionales

¿Cuándo se juega el Unicaja-La Laguna?

El encuentro tendrá lugar este sábado 9 de mayo, a las 17 horas, en el Olímpic de Badalona. Será la antesala de la gran final que jugarán AEK y Rytas, en el mismo escenario, a partir de las 20 horas.

¿Dónde ver el Unicaja-La Laguna?

Al igual que ocurrió en la semifinal del jueves, hay una triple opción de poder ver el choque del equipo de Ibon Navarro contra el de Txus Vidorreta. Por Courtside 1891, dentro de DAZN, es una opción, aunque de pago. La plataforma de streaming de la FIBA fue la encargada de retransmitir los partidos de esta competición hasta el arranque del Round of 16. A partir de entonces, Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE, además de RTVE Play, se unieron a las retransmisiones de dos partidos por jornada de esta BCL 2025/2026, en este caso ya de forma gratuita. En la Final Four de este fin de semana, también está la opción de verlo gratis a través de Canal Sur Televisión, a través de Andalucía Televisión.

En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en la cancha.