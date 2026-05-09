Convocatoria
Duarte, fuera del equipo, Djedovic, Rubit y Sulejmanovic, los cuatro descartes de Ibon Navarro para el Unicaja-La Laguna
El dominicano, apartado de la dinámica de la plantilla; el exterior bosnio, lesionado; y el pívot norteamericano, por cuentiones técnicas, fuera de la lucha por el tercer y cuarto puesto de la BCL, partido que se pierde también "Sule", por lo que entra en la convocatoria Manu Trujillo
Chris Duarte, Nihad Djedovic, Augustine Rubit y Emir Sulejmanovic son los cuatro jugadores que no se visten este sábado para el choque por el tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL que se disputa en Badalona. Los tres primeros son los mismos que en el choque de semifinales contra el AEK, mientras que Sulejmanovic es novedad entre los que se quedan fuera, por lo que entra en la convocatoria Manu Trujillo.
Duarte, fuera del equipo
Otra vez todos los focos apuntan a Chris Duarte. Estaba cantado que no iba a entrar en la convocatoria de este partido contra La Laguna, una vez se escenificó este viernes el divorcio total del jugador con el entrenador, sus compañeros y el club. El dominicano se entrenó al margen de la plantilla en el Olímpic el mismo viernes y su futuro en el club verde y morado está a expensas de una solución entre las partes al año de contrato que tiene todavía firmado en Málaga, con sueldo de auténtica estrella. De momento, el club le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido de empleo.
Djedovic y Rubit, otra vez
Además del internacional por RD, repitieron este sábado en la lista de bajas en el "12" de Ibon el lesionado Nihad Djedovic y el pívot norteamericano Augustine Rubit. En el caso del jugador interior, fue por una cuestión técnica. Ibon prefirió no hacer cambios respecto a semifinales, más allá de la salida de Sulejmanovic, y así dar ritmo de juego al resto de jugadores pensando en lo que resta de temporada y ese intento de llegar al play off.
Trujillo, novedad
Al quedarse fuera del partido el interior bosnio, el base canterano Manu Trujillo tiene que incorporarse a la convocatoria para cubrir con la normativa que exige cinco jugadores de formación (vulgarmente conocidos como "cupos") para las convocatorias de 12 que cada entrenador hace para los partidos europeos.
- El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
- La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales
- El pueblo de Málaga que se ha convertido en uno de los más buscados de España para una escapada en 2026: 'Atrae a quien busca autenticidad, artesanía y gastronomía
- El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
- Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja ante el AEK: 'Necesitamos gente con confianza, que no les dé miedo
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Sporting de Gijón en La Rosaleda
- Juanma Rodríguez, sobre el 'caso' Duarte: 'Si está dispuesto a ayudar al equipo, estoy convencido de que Ibon será el primero que cuente con él
- Zorros, jabalíes y muflones: matanza indiscriminada con lazos en un coto de caza de Málaga