Duarte, fuera del equipo, Djedovic, Rubit y Sulejmanovic, los cuatro descartes de Ibon Navarro para el Unicaja-La Laguna

Chris Duarte, Nihad Djedovic, Augustine Rubit y Emir Sulejmanovic son los cuatro jugadores que no se visten este sábado para el choque por el tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL que se disputa en Badalona. Los tres primeros son los mismos que en el choque de semifinales contra el AEK, mientras que Sulejmanovic es novedad entre los que se quedan fuera, por lo que entra en la convocatoria Manu Trujillo.

Duarte, fuera del equipo

Otra vez todos los focos apuntan a Chris Duarte. Estaba cantado que no iba a entrar en la convocatoria de este partido contra La Laguna, una vez se escenificó este viernes el divorcio total del jugador con el entrenador, sus compañeros y el club. El dominicano se entrenó al margen de la plantilla en el Olímpic el mismo viernes y su futuro en el club verde y morado está a expensas de una solución entre las partes al año de contrato que tiene todavía firmado en Málaga, con sueldo de auténtica estrella. De momento, el club le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido de empleo.

Djedovic y Rubit, otra vez

Además del internacional por RD, repitieron este sábado en la lista de bajas en el "12" de Ibon el lesionado Nihad Djedovic y el pívot norteamericano Augustine Rubit. En el caso del jugador interior, fue por una cuestión técnica. Ibon prefirió no hacer cambios respecto a semifinales, más allá de la salida de Sulejmanovic, y así dar ritmo de juego al resto de jugadores pensando en lo que resta de temporada y ese intento de llegar al play off.

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Trujillo, novedad

Al quedarse fuera del partido el interior bosnio, el base canterano Manu Trujillo tiene que incorporarse a la convocatoria para cubrir con la normativa que exige cinco jugadores de formación (vulgarmente conocidos como "cupos") para las convocatorias de 12 que cada entrenador hace para los partidos europeos.