Ibon Navarro, tras el bronce en la BCL, sobre el 'caso Duarte': "Se precipitó todo el viernes porque era insostenible"

El Unicaja consiguió reponerse de la eliminación en semifinales y al "caso Duarte" para conseguir un bronce que, pesaba más por el fondo que por el tercer puesto de la BCL en sí. El conjunto de Ibon Navarro ganó por 85-80 a La Laguna Tenerife. Al término del encuentro, el técnico vitoriano pasó por zona mixta para atender a los medios.

Valoración del tercer puesto

"Necesitábamos sacar un partido como este, con más problemas: perdiendo a Sule y a Tyson. Bueno, luchando contra muchas cosas, como hemos hecho todo el año, pero bueno, por lo menos hemos sacado el partido y a ver si esto nos puede servir un poco de empujón para el final de temporada que nos queda".

¿Dificultad para aislarse de todo lo que ha pasado en Badalona?

"¿Aislarse de qué exactamente? Porque nosotros hemos estado en el hotel y no miro las redes sociales, no leo periódicos, no os oigo, nada. Teníamos mucho trabajo preparando el partido, mucho trabajo con el club gestionando esto que nos ha pasado y no nos hemos tenido que aislar de nada. Hemos tenido bien de trabajo para solamente pensar en eso".

Chris Duarte en un entrenamiento del Unicaja. / Unicajab.Fotopress (Raisa Pozo).

"Caso Duarte"

"El club ha emitido un comunicado. Esto siempre ha sido un tema disciplinario, no técnico".

¿Podría llegar otro jugador?

"Seguro que el club está buscando algo. Bueno, voy a decir que de el viernes se precipitó todo porque era insostenible, pero seguro que el club está trabajando en ello, seguro. Porque el club es ambicioso, sabe que nos estamos jugando mucho, tenemos que luchar hasta la final para entrar en play off, va a estar muy difícil, pero no nos van a dejar solos, seguro".

Renovación muy avanzada

"Pues hablad con el club, hablad con el club. Yo estoy centrado en esto y tengo demasiados problemas para pensar en algo que no es necesario porque tengo contrato el año que viene, ya os lo he dicho muchas veces. Hablad con el club, hablad con mi agente. Yo estoy al margen, tengo, y lo sabéis, demasiado trabajo, de verdad".

¿Sale Unicaja más reforzado de lo que entró en esta Final Four?

"Uno sale reforzado de la Final Four si la gana. Y seguramente después el que sale con mejor cuerpo es el tercero, porque el segundo se lleva un palo. Pero nuestra situación no ha cambiado a nivel deportivo, a nivel de bajas y a nivel de problemas. De hecho, creo que ha empeorado, porque hemos perdido a Sule y a Tyson. Ha empeorado. Entonces no ha mejorado.

Lo que sí es cierto es que, insisto, esta vez hemos ganado a un muy buen equipo. Es verdad que les ha faltado Marcelinho, pero creo que nadie nos puede decir que les falta alguien a otro equipo con lo que hemos estado sufriendo nosotros este año. Y hemos sacado este partido, estamos muy contentos. Seguro que no era el partido que ninguno de los dos equipos queríamos jugar, pero para nosotros sí que era importante".

Sulejmanovic y Tyson Pérez tocados

"Sule exactamente no lo sé. Tiene un pequeño problemita en el Aquiles. Se hizo la prueba ayer y han considerado a los médicos que era mejor no forzarlo. Y a Tyson Pérez se lo ha puesto el gemelo duro, se le ha inflamado y no lo sabemos. Al final los jugadores hacen un esfuerzo por estar aquí. Siempre os he dicho que Tyson Pérez esté jugando esta Final Four es un milagro. Y él ha querido y hay que valorarlo. Ojalá que no sea nada. Pero no ha podido volver al partido en el segundo cuarto".

Tyson Pérez no pudo finalizar el encuentro por el tercer puesto de la BCL ante La Laguna Tenerife. / BCL / LMA

Aspectos positivos

"Las notas positivas, más allá de actuaciones individuales, que han estado bien... Seguramente David ha estado un poco menos precipitado que otros días. Creo que lo mejor es habernos repuesto otra vez a muchos tirones de Tenerife. Hemos pasado por malos momentos y hemos salido muy bien del tiempo muerto, no como en otras ocasiones. Y en los últimos minutos nos hemos vuelto en contra con una diferencia de 5 o 6 puntos. Y hemos vuelto otra vez a engancharnos al partido y a sacarlo. Creo que esas son las mejores noticias. Más allá de actuaciones individuales, que sabéis que no suelo destacar demasiado".

Ánimo del vestuario

"Pues no lo sé, tengo que ir a ver. Seguro que están contentos porque la situación no está siendo fácil. Han sido unos días complicados, no han salido las cosas como queríamos. Supongo que el equipo estará contento. A ver si esto nos da un poquito de impulso para el partido del jueves en Burgos, que realmente es el importante".

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