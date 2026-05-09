Director deportivo del Unicaja
Juanma Rodríguez blinda a Ibon Navarro y no descarta la llegada de algún refuerzo: “Si el club puede hacer algo, claro que lo intentaremos”
El director deportivo del Unicaja mostró su respaldo total a las decisiones del técnico vitoriano, con el que confía llegar a un acuerdo de renovación en los próximos días, y dejó abierta la puerta a un posible fichaje antes del final de la temporada
El discurso público en el Unicaja sigue siendo el de la calma y la unidad, pero la realidad deportiva y el "caso Chris Duarte" reflejan uno de los momentos más delicados del club en los últimos años. Tras la gala de la Basketball Champions League de este viernes, Juanma Rodríguez trasladó un mensaje de apoyo al equipo y al cuerpo técnico, aunque dejando entrever que el próximo verano, e incluso antes, habrá una profunda reflexión sobre el proyecto.
"Caso Duarte"
El gran foco está ahora mismo en Duarte. El dominicano, fichado para ser una estrella diferencial en ACB y BCL, no ha ofrecido el rendimiento esperado ni en regularidad ni en liderazgo. La situación se agravó después de que, tras ser incluido en el Segundo Mejor Quinteto de la BCL, publicara una polémica story en Instagram mostrando su malestar por su situación deportiva. Aunque la borró poco después y más tarde pidió disculpas “al club, compañeros, entrenadores y fanáticos”, el episodio generó inquietud dentro y fuera del vestuario.
Temporada turbulenta
Todo llega en una temporada especialmente turbulenta para el Unicaja. El equipo comenzó el curso con 13 fichas y actualmente cuenta con 15 jugadores, tras lesiones inesperadas, fichajes de urgencia y salidas de jugadores que no se adaptaron, como Xavier Castañeda. Todo ello después de un curso 2024/2025 histórico con cuatro títulos.
En ese contexto, Juanma Rodríguez recordó que hasta hace apenas mes y medio el equipo cumplía los objetivos marcados: estar en play off, jugar la Copa del Rey y alcanzar la Final Four de la BCL. “Esta es nuestra realidad”, insistió, pidiendo no vivir comparándose constantemente con el éxito extraordinario de la pasada campaña.
Posibles fichajes
Sobre posibles fichajes inmediatos, el dirigente no descartó movimientos antes de final de temporada y mantuvo el mensaje habitual de que el club “siempre está en el mercado”. Según explicó, algunos jugadores libres no mejorarían el nivel actual y otros perfiles interesantes no han querido venir o no han podido cerrarse. Pero aseguró que "si el club puede hacer algo, claro que lo intentaremos".
Donde sí dejó abierta la puerta a cambios importantes fue en el próximo mercado estival. “El verano será largo y yo lo preveo mucho más largo este que otros”, reconoció, anticipando un análisis profundo de la temporada.
La renovación de Ibon, a punto
Todo lo contrario ocurre con Ibon Navarro, cuya continuidad no genera dudas en el club. Juanma Rodríguez reiteró su total confianza en el técnico y confirmó que el Unicaja trabaja en una ampliación de contrato de la que esperan dar noticias en poco tiempo, convencido de que sigue siendo el entrenador ideal para liderar el proyecto.
Tenso final de temporada 2025/26
Con el play off liguero en peligro, el "caso Duarte" se ha convertido en uno de los grandes problemas a resolver. Más allá del rendimiento deportivo, el episodio de Instagram deja una sensación incómoda en un momento crítico de la temporada. El Unicaja necesita estabilidad para intentar salvar el curso. Pero el ruido alrededor de una de sus grandes apuestas amenaza con convertir el final de la temporada cajista en una de las más tensas de los últimos tiempos.
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