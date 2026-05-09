Valoración
Las notas del Unicaja en su partido ante La Laguna Tenerife en la Final Four de la BCL
Los cajistas consiguieron imponerse al conjunto tinerfeño en un duelo con bastante mejor cara que la que se presentó en la semifinal ante el AEK
El Unicaja tenía que dejar atrás el pinchazo en la semifinal y los dramas varios de estos días. Así lo hizo. Victoria ante La Laguna Tenerife por 85-80. Tercer mejor equipo de la Europa FIBA, no está mal teniendo en cuenta el panorama. Analizamos, uno por uno, la actuación de los jugadores de Ibon Navarro.
Kendrick Perry (5)
Sigue muy lejos de su mejor versión, la que sí necesita el equipo. Tuvo una penetración en contrataque muy buena en el ecuador del último cuarto y un triple al final. Tiene chispazos de líder, pero le falta la continuidad de sus mejores momentos.
Alberto Díaz (5)
En su labor habitual. No brilló, pero hizo su trabajo de forma correcta. El equipo sí tuvo más idea en ataque que contra el AEK. Muy bien en defensa, ahí no peca nunca.
Justin Cobbs (2)
No había jugado todavía en la Final Four, ya que el jueves no salió del banquillo pese a estar convocado. No llegó a la decena de minutos, pasó muy desapercibido.
Manu Trujillo (S.C)
Sulejmanovic fue descarte así que hacían falta cupos. El canterano no tuvo minutos, pero apoyó a sus compañeros desde el banquillo.
Tyler Kalinoski (6)
Vaya currante. A lo que le eches, donde lo necesites. Todo lo hace bien. Elegancia pura. Puso el broche a la cita sin temblar desde la línea de personal en tres intentos.
Chase Audige (7)
Le tocó bailar con la más fea (Mills). Enérgico, lo suficiente para llegar a algunas ayudas y despistarse en otras. Estuvo valiente en las penetraciones, colándose entre los espacios. Enchufó un triple importante para poner el empate en el cuarto periodo. Se le ha notado disfrutando, el mejor del Unicaja esta vez.
Jonathan Barreiro (6)
Metió un triple en el segundo cuarto. Bien en defensa y cerrando los rebotes. No brilla en estadísticas pero curra como el que más. Es muy importante su trabajo.
Tyson Pérez (S.C)
Se sentó en el banquillo pasados tres minutos del segundo cuarto y no volvió a salir. Sufrió un golpe en el gemelo de la pierna izquierda que le impidió regresar.
James Webb III (5)
Pasó desapercibido en la primera mitad. No carburaba en ataque, así que se ciñó a capturar rebotes (5). Hasta que pudo contribuir con un triplazo clave en los últimos dos minutos para poner el 81-77.
Killian Tillie (6)
Estuvo bastante bien. Regaló tres triples, uno de ellos para no perder comba en el último cuarto, y se le vio mucho más suelto que en su regreso tras lesión en las semifinales. También atento en los rebotes (6).
David Kravish (6)
Todavía le falta mucha confianza a media distancia, una de sus especialidades. No le entra la pelota, pero intención no le falta. Poco a poco. El equipo necesita que termine de afinar, aunque se nota su presencia. Encontró bien a sus compañeros, sirvió varios regalos.
Olek Balcerowski (5)
Volvió a estar muy blando. Ni agarrar balones en los rebotes ni en la zona de ataque, casi todo se le escapaba. No tuvo malos números, pero tembló en momentos importantes.
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