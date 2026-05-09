El Unicaja gana 85-80 a La Laguna Tenerife y acaba tercero la Final Four de la BCL 2025/2026

Alguien con dos dedos de frente en la FIBA tiene que replantearse esto del tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL. Sé que hay un premio económico menor para el ganador y unos derechos televisivos que son importantes, pero es que es una tortura para los jugadores, para los aficionados de los dos equipos y hasta para los periodistas que tienen que hablar en la radio o escribir en sus periódicos de algo que no vale absolutamente para nada. Y eso que ganaron los míos, ¿eh?

Unicaja - La Laguna Tenerife: partido por el tercer y cuarto puesto de la BCL / BCL

Al menos, los 40 minutos del partido que nadie quiere jugar fueron emocionantes. No de un gran baloncesto (tampoco era el día), pero sí que se vieron cositas. El Unicaja, viniendo de donde venía, se puede decir que jugó bastante bien. Lo mejor fue que ganó el Unicaja. Y lo peor, que Tyson Pérez no pudo jugar la segunda parte por un golpe en el gemelo. No parece nada grave. Ojalá, porque se viene un final de Liga Regular que...

Caso Duarte

El partido estuvo marcado por lo vivido las horas antes con el 'caso Duarte'. Difícil abstraerse en un choque tan intrascendente en lo deportivo por todo lo que pasó con el dominicano, expedientado, apartado del equipo y ya en Málaga con su familia. Tampoco se le echó de menos... como durante el resto de la temporada.

Tillie y Audige tuvieron buenos minutos contra La Laguna. / BCL

Primer tiempo

El dúo Audige-Tillie lideró la anotación cajista en el arranque del partido. 6 puntos de cada uno aguantaron al Unicaja en el marcador: 12-12. Los canarios acertaron desde la línea de 3 y La Laguna se fue de 6. Ibon paró el partido con 12-18. Les vino bien a los jugadores pasar por el rincón de pensar. Las rotaciones también ayudaron y el equipo verde tuvo tiempo de ponerse por delante, antes del final del primer cuarto 24-22.

Mills entró en combustión (como el día del Carpena). Sin Marcelinho, el australiano asumió galones en ataque. Dos triples suyos seguidos obligaron otra vez a parar el partido a Ibon, con 34-40 y algo menos de 3 minutos para llegar al descanso. El duelo acabó 41-45 tras los primeros 20 minutos.

Ibon Navarro observa el partido por el tercer y cuarto puesto. / BCL

Segundo tiempo

Salió con muchas ganas el Unicaja al tercer cuarto. Parcial de 13-5 para colocar el +4 (54-50) y obligar a Txus Vidorreta a parar el partido con un tiempo muerto. Se recuperaron los canarios y se volvieron a poner por delante (56-62). El partido se jugaba a rachas. Apretón de un lado, apretón del otro. El duelo por el bronce continental del básket FIBA afrontó los 10 últimos minutos con un ajustado 60-62.

Ahí apareció la mejor versión de los de verde y morado. Audige y Tillie acertaron desde el perímetro y el partido se encaminó a un cara o cruz final. Con 72-72 se entró en los 5 minutos de la verdad. El Unicaja estuvo mejor. La Laguna buscó casi siempre a Mills, cansado y con una lapa pegada a él de nombre Chase y de apellido Audige.

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El 85-80 definitivo suena a gloria. Por fin le salieron las cosas al equipo, que necesita una buena carga de autoestima porque hay mucho más equipo de lo que se ha visto en este último mes y medio. La lucha por el play off debe ahora centrar todos los esfuerzos. Los que no quieren aportar, fuera. Nadie es imprescindible. Ni siquiera Chicui.