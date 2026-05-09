Caso Chris Duarte: El Unicaja abre un expediente al dominicano y le suspende de empleo

El drama entre Chris Duarte y el Unicaja sigue con novedades. El club cajista ha lanzado un comunicado este sábado en el que informa de que le ha "abierto un expediente" al jugador, que "queda suspendido de empleo". La situación ya ha pasado de la simple gestión interna a una vía formal disciplinaria y una suspensión cautelar mientras se resuelve el caso.

Comunicado del Unicaja

Unicaja Baloncesto comunica que ha procedido a abrir un expediente disciplinario al jugador Christopher Duarte, lo cual le ha sido comunicado en el día de hoy. El jugador tendrá ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones, periodo durante el cual, y de forma cautelar, el jugador queda suspendido de empleo.

El Club volverá a informar convenientemente cuando se produzca la resolución del expediente.

"Caso Duarte"

El dominicano incendió el entorno verde y morado este viernes, en Badalona, tras publicar en su historia de Instagram un texto muy polémico sobre su situación deportiva después de ser nombrado parte del Segundo Mejor Quinteto de la BCL 2025/26. Aunque Duarte pidió disculpas públicamente pasadas unas horas, el daño ya estaba hecho en pleno tramo decisivo de la temporada.

El jugador ya no participó en el entrenamiento del equipo en el Olímpic de Badalona la tarde del viernes. Se desplazó al pabellón de manera individual junto al técnico ayudante Paco Aurioles, para trabajar en solitario en la víspera del partido por el tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL.

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A lo largo de la mañana de este sábado, los servicios jurídicos del club han estudiado la situación con el jugador hasta tomar la decisión de la apertura del expediente y la suspensión de empleo, que posteriormente le fue comunicada de manera oficial tanto al jugador como a su representante.