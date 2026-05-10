La derrota del Surne Bilbao mantiene al Unicaja en el play off de la Liga Endesa

Con la Basketball Champions League ya finalizada, el título del Rytas Vilnius y el bronce del Unicaja frente a La Laguna Tenerife, ya solo queda una única competición en liza: la Liga Endesa. Y en un momento complicado, el equipo cajista ha recibido buenas noticias en su sufrido camino hacia el play off. La derrota del Surne Bilbao del cajista Melwin Pantzar frente al Hiopos Lleida de Melvin Ejim mantiene a los malagueños en la octava plaza.

Derrota del Bilbao

Se le cerró al equipo de Jaume Ponsarnau la persiana por completo en ataque al último cuarto. Pasó del 71-73 al 91-80 definitivo. Todo lo de antes había sido sumamente igualado, resistiendo el Bilbao a varios intentos locales de distanciarse en el marcador. Sin embargo, la fuerza del Barris Nord y la defensa del Lleida acabó siendo decisiva.

Melwin Pantzar volvió a sacarle brillo a sus últimos encuentros con la camiseta bilbaína antes de recalar en Málaga. Un día más, 18 puntos (4/5 en tiros de 2, 2/6 en triples y 4/6 en tiros libres), cinco rebotes, dos asistencias y seis faltas recibidas para 23 de valoración en 25:15 minutos. En el otro lado, el excajista Ejim firmó siete puntos, cinco rebotes y tres asistencias, especialmente notable en el último cuarto para el camino hacia la victoria.

El Unicaja se mantiene con ele balance de 16-13 en la octava plaza por el 16-14 del Bilbao, con un partido más después de que tuviera que aplazarse el Joventut-Unicaja previo a la Final Four europea por problemas en los videomarcadores y en el reloj. Hay que recordar que se retomará el 26 de mayo en el inicio del tercer cuarto con ese 53-33 favorable a los de Dani Miret, justo antes de la última jornada de la temporada regular.

El Unicaja vuelve a depender de sí mismo

Lo cierto es que la victoria del Lleida cambio el horizonte del Bilbao. Tres de los cuatro partidos que le quedan de la temporada regular son contra rivales de la parte alta: Real Madrid, Valencia Basket, Bàsquet Girona y La Laguna Tenerife. Los dos primeros a las puertas de la Final Four de la Euroliga, mientras que el equipo de Txus Vidorreta podría jugarse el orden de la clasificación en la última jornada.

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Así que el Unicaja vuelve a depender de sí mismo, incluso perdiendo en Badalona en la segunda parte del partido contra el Joventut, para quedar en el play off. Es el único objetivo que le queda en este final de temporada y todas las aspiraciones pasan por trasladar las sensaciones mostradas ante el Tenerife en Europa al final de la Fase Regular de la Liga Endesa.