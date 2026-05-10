El play off, próximo objetivo del Unicaja tras el bronce en la Final Four de la BCL

Finalizada la BCL 2026, queda un único objetivo claro para el Unicaja: la clasificación al play off de la Liga Endesa. No se pudo conseguir el tricampeonato continental, aunque se logró mejorar algo la autoestima competitiva -"caso Duarte" incluido- con la victoria por el tercer puesto ante el Tenerife. La cita de Badalona sacudió durante tres largos días a un Unicaja que tiene que centrarse ahora en el último y muy importante capítulo del libro 2025/26.

Foco en la Liga Endesa

La última página europea ya está pasada y los protagonistas regresan a una ACB en la que queda mucho trabajo. Es innegable que la temporada cajista ha estado rodeada de infortunios. A pesar de ellos, los malagueños se han mantenido siempre entre los codiciados ocho primeros puestos que dan billete a disputar la lucha por el trofeo nacional de mayor recorrido.

Ibon Navarro en una charla a sus juagdores ante el Dreamland Gran Canaria / Álex Zea

Cálculos para el play off

Precisamente, este domingo ha sido el primer día que los de Ibon Navarro podrían haberse quedado fuera del play off que comienza el 2 de junio. Los verdes se encuentran en el límite (8º), con un balance de 16-13, el mismo que sus perseguidores más cercanos, el Surne Bilbao Basket (9º). Sin embargo, en el empate a victorias actual, todo lo decide el average entre costasoleños y vascos, a favor de los verdes. Los de Jaume Ponsarnau cuentan con un partido más, ya que al Unicaja todavía le queda por concluir su cita ante el Joventut suspendida por los problemas con el videomarcador, circunstancia que los bilbaínos no aprovecharon este fin de semana.

La visita de los "hombres de negro" a Lleida acabó con triunfo local (90-81). Lo que se traduce en que, pese a todo, los de Ibon Navarro siguen dependiendo de sí mismos. No es fácil lo que se avecina, pero los rivales directos no tienen mucho mejor calendario y la octava plaza se puede decir que está este domingo un poco más cerca que hace solo 24 horas.

Calendario

De hecho, los de Los Guindos les pisan los talones al Joventut (28 partidos, 17-11 y 6º) y al Tenerife (29 duelos, mismo balance y 7º). Ambos recuperarán el día 30 de mayo (21.00 horas) el enfrentamiento que debían haber librado entre sí esta jornada, pero que por la presencia isleña en la BCL no se pudo disputar. Una cita que asegura que uno de los rivales directos del Unicaja dejará una victoria por el camino más próximo.

Sin tiempo que perder, tras haber aterrizado en el aeropuerto de Málaga este domingo a las 14.10 horas, los verdes y morados ya están pensando en el choque del jueves (19.00 horas) en Burgos, al que seguirá un viaje a Murcia el domingo (12.30 horas). Antes de volver a Badalona el 26/05 para reanudar la segunda parte ante el Joventut, el Carpena recibirá al Breogán. Después, llegará el cierre ante Baskonia que, esperemos, sea el punto y aparte antes del play off.

El Unicaja se marchó del Olímpic después de no poder reanudar el partido. / ACBPhoto

Obligación competitiva

Cinco finales que pueden, además de dictar el pase al play off, ayudar a escalar en la clasificación para no tener que encarar al Real Madrid. Quedarse sin competir en junio supondría una decepción deportiva, emocional y de imagen, incluso habiendo conquistado la Intercontinental, asegurado la Copa del Rey con margen y cerrado Europa con un bronce. Dos escenarios diferentes, quizá injustos, así es el deporte. El lápiz es del Unicaja, veremos lo que escribe...