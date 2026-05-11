Horas claves en el Unicaja para la resolución del 'caso Duarte'

El denominado 'caso Duarte' continúa su curso tras la explosión vivida en Badalona durante la disputa de la Final Four de la BCL. El Unicaja mantiene contactos permanentes con su servicio jurídico para definir los próximos pasos después de haber abierto expediente disciplinario al jugador y haber procedido a su suspensión de empleo.

Malestar con el dominicano desde mucho tiempo atrás

Aunque el conflicto ha estallado de forma pública este fin de semana, lo cierto es que los problemas entre el dominicano y el club, el cuerpo técnico e incluso el vestuario viene de mucho más atrás. Varios episodios rozaron una posible sanción disciplinaria, aunque la entidad de Los Guindos optó siempre por la diplomacia y la mano izquierda tratando de reconducir la situación internamente y sin señales de cara al exterior.

Duarte y Djedovic durante la Copa del Rey de Valencia. / ACB PHOTO / RAISA POZO

Estallido público de la situación en Badalona

En ese intento de normalizar el panorama, el club cajista impulsó conversaciones directas con el jugador e incluso buscó el apoyo del resto de la plantilla para arroparle y rebajar tensiones. Sin embargo, la situación terminó de romperse de forma definitiva este pasado viernes, cuando el propio jugador publicó una incendiaria story en su Instagram de alto contenido crítico hacia su entorno en el Unicaja tras haber sido incluido por la BCL en el Segundo Mejor Quinteto de la temporada 2025/26.

Horas después de su metedura de pata, Chris Duarte eliminó el mensaje de sus redes sociales y publicó una disculpa dirigida a compañeros, entrenadores, club y "fanáticos", dando a entender, aún más, que sus críticas estaban dirigidas directamente a ellos.

Contrato vigente hasta junio de 2027

A partir de ahí, el escenario se precipitó. La decisión oficiosa en el club es que el jugador no volverá a vestir la camiseta del Unicaja, aunque su contrato sigue vigente por lo que resta la actual temporada y una más, hasta el 30 de junio de 2027. El objetivo ahora es resolver una situación contractual compleja en la que ambas partes parten de posiciones muy alejadas.

Por un lado, el club pretende que la salida no suponga coste económico alguno, amparándose en los recientes episodios disciplinarios y en el expediente abierto. Por otro, el alero tratará de defender sus intereses para lograr una rescisión ventajosa a la hora de abandonar la entidad.

Sensación de liberación

En paralelo, la sensación es que la ausencia del jugador incluso ha tenido un efecto deportivo inmediato, con un grupo que se mostró más liberado en el encuentro por el tercer puesto de la BCL ante La Laguna Tenerife, donde el equipo ofreció una versión más fluida y un mejor lenguaje gestual que en los partidos precedentes.

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El banquillo cajista en el duelo por el tercer puesto de la BCL ante La Laguna Tenerife. / BCL Photo

Horas claves para la resolución del 'caso Duarte'

El conflicto, por tanto, se mantiene ahora ya más orientado al terreno legal y jurídico, que a lo estrictamente deportivo. El dominicano dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones al expediente que se le ha abierto. Durante ese periodo, y de manera cautelar, permanece suspendido de empleo. El Unicaja, por su parte, ha señalado que informará de manera oficial cuando se resuelva el expediente disciplinario. Así, son horas claves para la resolución del 'caso Duarte'. Hay muchas incógnitas, pero una certeza casi absoluta: Chris Duarte no volverá a vestir la camiseta verde y morada del Unicaja.