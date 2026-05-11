Así está el parte médico del Unicaja tras su regreso de la Final Four de la BCL

La Final Four de la BCL Badalona 2026 ha sido de todo menos tranquila para el Unicaja. Mucho ruido fuera del deporte y poco baloncesto en la pista, al menos en semifinales. Para colmo, el equipo volvió con dos lesionados, Tyson Pérez y Emir Sulejmanovic, además de Nihad Djedovic, que ni siquiera se vistió de corto por su molestia previa en el sóleo.

Dos lesionados más en Badalona

Ibon Navarro dejó algo de información sobre este tema en sus declaraciones tras el duelo por el tercer puesto de la BCL. Un encuentro, todo hay que decirlo, que es más que prescindible dentro de la competición continental. Primero, por la salud de los jugadores. Tyson Pérez, precisamente, tuvo que retirarse en el segundo cuarto ante La Laguna Tenerife con un problema en el gemelo. Segundo, por el interés para los aficionados, que es nulo. Hay un premio económico, correcto, pero a estas alturas de la temporada debería primar más lo deportivo que lo pecuniario.

El técnico vitoriano, que dejó fuera de la convocatoria por el bronce a Sulejmanovic, explicó que el ala-pívot bosnio "tiene un pequeño problemita en el Aquiles. Se hizo la prueba el viernes y han considerado los médicos que era mejor no forzarlo". Por su parte, el hispano dominicano solo disputó 6.10 minutos ante los tinerfeños por un golpe que le obligó a parar. "Se le ha puesto el gemelo izquierdo duro, se le ha inflamado. Al final los jugadores hacen un esfuerzo por estar aquí. Siempre os he dicho que el hecho de que Tyson Pérez esté jugando esta Final Four es un milagro. Y él ha querido y hay que valorarlo. Ojalá que no sea nada. Pero no ha podido volver al partido", añadió Ibon.

Realizando pruebas desde el domingo

Nada más aterrizar en la Costa del Sol el pasado domingo, alrededor de las 14.10 horas, Tyson Pérez se desplazó directamente desde el aeropuerto hasta el Hospital Quirónsalud Málaga para someterse a unas primeras pruebas médicas. El interior cajista tuvo que portar una protección en la zona afectada, llegando incluso a cojear de forma evidente.

Tyson Pérez ante La Laguna Tenerife en el partido por el tercer y cuarto puesto de la BCL. / BCL / LMA

Aun así, las sensaciones del jugador eran algo mejores con respecto a las horas posteriores al encuentro, ya que el gemelo no presentaba tanta dureza. Durante la mañana de este lunes se le practicó una resonancia magnética para evaluar el alcance exacto de la lesión.

Según se informó desde el Unicaja, tanto Tyson Pérez como Sulejmanovic serán sometidos a nuevas pruebas este martes con el objetivo de determinar un diagnóstico definitivo. Será entonces cuando el club pueda conocer con mayor precisión el alcance de sus respectivos problemas físicos y establecer los plazos de evolución.

¿Fichaje en los próximos días?

Se trata de ausencias sensibles para el tramo decisivo de la temporada, especialmente unidas a la ya conocida baja de Djedovic y, ahora también, a la situación de Chris Duarte, apartado cautelarmente tras la apertura de un expediente disciplinario y su suspensión de empleo.

El escenario obliga al Unicaja a afrontar semanas clave con una rotación muy condicionada para la que, según afirmó Ibon Navarro "seguro que el club está buscando algo porque es ambicioso. Sabe que nos estamos jugando mucho y tenemos que luchar hasta la final para entrar en play off".

El club está en mercado y se estudia cualquier opción que aparezca, pero sabiendo lo difícil que es encontrar alguien que pueda venir para tres-cuatro semanas y sea capaz de ayudar. Juanma Rodríguez e Ibon Navarro buscan. Veremos si a tiempo de encontrar algo.