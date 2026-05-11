El Unicaja afronta una semana clave con doble jornada en Burgos y en Murcia para asegurar el Top 8

El Unicaja vuelve a poner el foco en la Liga Endesa después de regresar de Badalona con el bronce continental. Los cajistas no tienen tiempo para recomponerse de todo el torbellino deportivo, y extradeportivo, de la BCL y el 'caso Duarte'. El chip es de nuevo el que tiene grabadas las siglas ACB y el objetivo está configurado en el play off. Toca jornada intersemanal, por lo que habrá doble duelo esta semana. Ambos a domicilio.

Cinco partidos de fase regular

El conjunto cajista aterrizó en la Costa del Sol el pasado domingo a las 14.10 horas después de su travesía por tierras catalanas de cuatro días. Desde este lunes todos los esfuerzos se centran en conseguir cerrar la clasificación para el play off liguero en los cuatro partidos y medio (el de Badalona) que quedan, aunque si las matemáticas salen antes, mejor.

Ibon Navarro en el partido suspendido ante el Joventut. / ACBPHOTOS

Doble jornada fuera de casa: Burgos y Murcia

El equipo de Ibon Navarro encara una semana sin descanso. Desde este lunes el grupo volvió a los entrenamientos para preparar, primero, el choque ante el San Pablo Burgos del jueves (19.00 horas) y, segundo, el encuentro ante el UCAM Murcia del domingo (12.30 horas). Siete días, viajes incluidos, que serán claves para mantenerse en el Top 8 que peleará por el título en junio.

Clasificación: Top 8

Ahora mismo, el club de Los Guindos se mantiene en el octavo puesto (16-13). El Surne Bilbao Basket, directo perseguidor de los cajistas, no aprovechó el duelo de ventaja de este fin de semana en Lleida para adelantarse en un balance que ahora mismo comparten, pero en el que el average a favor de los verdes decanta el orden.

Pendientes del Joventut y La Laguna Tenerife

En Málaga se estará muy pendiente también de los dos rivales por arriba: el Joventut (6º) y La Laguna Tenerife (7º), ambos con 17 victorias, pero los catalanes con un partido menos disputado, dos menos que varios de sus rivales. De hecho, hay una cita pendiente entre ambos, aplazada por la coincidencia con la BCL en la que se encontraban los isleños, que se resolverá el día 20 de este mes. Justo antes los de Dani Miret tendrán que medirse al Real Madrid y los de Txus Vidorreta recibirán al Barça. Tres duelos, ente otros, que pueden favorecer y mucho a los de Ibon Navarro.

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Además, está pendiente terminar el enfrentamiento correspondiente a la jornada 29 entre el Joventut y el Unicaja, suspendido en el Olímpic por problemas con el videomarcador. La reanudación está programada para el 26 de mayo. Otra fecha más marcada en rojo en este trascendente mes. El calendario no concede tregua y el Unicaja afronta ahora dos partidos fundamentales en apenas cuatro días.