Parte médico del Unicaja: Malas noticias para Ibon Navarro para jugar en Burgos y Murcia

No paran los problemas de lesiones en el Unicaja 2025/2026. Tras las pruebas realizadas entre el domingo y el lunes a los jugadores que volvieron con alguna dolencia de la Final Four de Badalona, las noticias no puedes ser peores para el equipo verde y morado.

Y es que el propio club ha confirmado que el Unicaja viajará a Burgos para disputar este jueves su partido liguero de la jornada 31 con la ya conocida baja de Nihad Djedovic, a quienes se unirán Tyson Pérez y Emir Sulejmanovic, quienes se perderán los dos encuentros del equipo en esta semana. Tanto este en tierras castellanas intersemanal, como el que disputarán el próximo domingo en la cancha del UCAM Murcia.

Tyson Pérez, fuera de la convocatoria. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Tyson Pérez

El ala-pívot hispano dominicano tiene una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda que será reevaluada la semana que viene, por lo que queda pendiente de evolución. Durante la primera parte del choque por el tercer y cuarto puesto europeo, frente al Tenerife, recibió un golpe que es el que le ha provocado este nuevo problema físico. Regresó muy cojo de Badalona y se trasladó directamente desde el aeropuerto al hospital, el pasado domingo. Las pruebas que le han realizado desde entonces obligan a que Tyson tenga otra vez que parar.

Sulejmanovic, junto a Ibon Navarro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Emir Sulejmanovic

El interior bosnio padece una tendinopatía en el tendón de Aquiles del pie derecho y tendrá que tener unos días de reposo. "Sule" sí jugó la semifinal contra el AEK, pero ya fue baja el sábado, en el choque por el bronce continental. Su ausencia deja a Ibon Navarro sin ese jugador interior capaz de jugar en las dos posiciones. Menos versatilidad en la pintura para los choques de esta semana contra el San Pablo y contra el UCAM.

Ibon Navarro y Nihad Djedovic conversan en un partido del Unicaja. / ACBPhoto/M.Pozo

Nihad Djedovic

Desgraciadamente, sigue también fuera el alero bosnio. No acaban de remitir sus problemas en el sóleo. El jugador apuró todo lo que pudo para poder jugar la Final Four, pero los médicos no le dieron el alta y tuvo que ver los partidos vestido de largo. Tampoco estará en los dos partidos de esta semana.

Noticias relacionadas

Trujillo, uno de los 12 convocados

Manu Trujillo se une a la expedición para viajar a Burgos. Al estar fuera de combate dos jugadores de condición "cupo", tanto Djedovic como Tyson Pérez, es necesario que Trujillo entre en la convocatoria de 12 para sumar los 4 cupos necesarios en la ACB, junto a Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Olek Balcerowski.