Jornada 31
Todo sobre el San Pablo Burgos-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y la doble opción que hay para verlo por televisión
Los de Ibon Navarro, con necesidad de sumar triunfos para mantener su puesto en la zona del play off por el título, visitan al equipo burgalés, metido de lleno en la pelea por salvar la categoría
El Unicaja, tras su participación en la Final Four de la Basketball Champions League, recupera esta semana el pulso liguero con una doble jornada ante dos equipos que se juegan mucho, Burgos y Murcia, aunque cada uno con objetivos muy distintos.
Sin Duarte
Será el primer partido liguero del equipo sin el apartado Chris Duarte, La verdad es que no se va a notar mucho su ausencia en lo estrictamente deportivo, pero sí será llamativo no hablar del dominicano como uno de los 12 convocados o como uno de los descartados. El alero internacional con su país sigue fuera del equipo, a la espera que se solucione su situación contractual y abandone definitivamente la entidad de Los Guindos.
Clasificación
Los verdes afrontan la jornada 31 de la Liga Endesa en el octavo puesto de la clasificación, el último de los que da derecho a jugar el play off por el título. Con un balance de 16-13 en la tabla, aunque ese medio partido que le queda por jugar en Badalona con 20 abajo invita a pensar que el registro real es de 16-14. El caso es que los de Ibon Navarro tienen los mismos números que el Surne Bilbao (noveno), que esta jornada recibe en Miribilla al Real Madrid.
El rival, el Burgos, está fuera de la zona roja, pero tiene 9 victorias, las mismas que el MoraBanc Andorra, penúltimo y en zona de descenso a lo que antes era la LEB Oro.
Horario del San Pablo Burgos-Unicaja
El encuentro contra el equipo entrenado por Porfi Fisac se jugará este jueves, a partir de las 19 horas, en el Coliseum de Burgos.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre los de Ibon Navarro y los badaloneses se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. En este caso, también se podrá ver en el canal #Vamos de Movistar. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.
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