De Welsch y Printezis a Chris Duarte: la lista negra de fichajes decepcionantes del Unicaja

El aterrizaje de Chris Duarte el pasado verano fue, sin duda, uno de los más ilusionantes en Málaga de los últimos tiempos. Después de su presentación inédita en el club cajista al estilo NBA, la "marea verde" esperaba al dominicano como una de las figuras claves en este proyecto 2025/26. Sin embargo, lejos de ser un líder y el recambio perfecto para Kameron Taylor, su aportación ha sido mínima en la Costa del Sol, nada de lo que se esperaba.

En lo estrictamente deportivo, el alero no se ha adaptado ni a los compañeros, ni al staff ni al día a día del club. Quedó claro en su polémica publicación en Instagram del pasado viernes, que desembocó en la apertura por parte del Unicaja de un expediente disciplinario y de la suspensión de empleo del dominicano.

Chris Duarte celebrando en un partido con el Unicaja / ACB

A lo largo de la historia del club, son varios los casos de "presuntos" fichajes estrella que no terminaron de funcionar por unas cosas u otras en Los Guindos. La hemeroteca del Unicaja tiene varios ejemplos de jugadores que, por experiencia, características o potencial, parecían encajar perfectamente en el proyecto cajista del momento, pero cuya etapa en Málaga acabó lejos de las expectativas iniciales. Lo mismo que ha pasado ahora con el internacional dominicano.

Estallido público

El 'caso Duarte' es quizá de los más raros que han ocurrido en torno al club cajista. Y es que ha sido el propio jugador el que lo ha destapado todo. Después de la celebración de la gala de premios de la BCL, en la que Duarte fue nombrado parte del Segundo Quinteto ideal del curso, el dominicano incendió las redes sociales con una historia de Instagram criticando su entorno deportivo. A pesar de eliminarla unos minutos después y subir posteriormente otra pidiendo disculpas. Demasiado tarde, porque el daño ya estaba hecho. A sí mismo, por su actitud infantil, y al club, por querer dañar su imagen.

Una larga lista de fichajes para olvidar

Son varios los jugadores que aterrizaron en la capital de la Costa del Sol con grandes expectativas y acabaron marchándose sin dejar un recuerdo destacado, al menos en el buen sentido. Los ejemplos son numerosos, aquí se recuerdan algunos de esos fichajes que parecían destinados a marcar diferencias y que terminaron abandonando el Unicaja de forma discreta y decepcionante.

Jiri Welsch

El paso de Jiri Welsch por el Unicaja (2006-2010) fue una etapa de pocas luces y muchas sombras. Su llegada, tras la época dorada del equipo, campeón de Copa y de Liga Endesa, estuvo marcada por altas expectativas tras su paso por la NBA. Fichado en 2006 por Sergio Scariolo procedente de la liga de baloncesto más importante del mundo, se esperaba que fuera un jugador franquicia y el sucesor de Garbajosa, tras su marcha también a Estados Unidos. Pero nada de nada.

El internacional checo pasó de fichaje ilusionante a decepcionante. Jugó 4 temporadas, se botó el balón en el pie en innumerables ocasiones, desesperó al Carpena día sí y día también... y se fue al Estudiantes. No fue un fiasco del estilo de Duarte o de otros, pero las expectativas no se cumplieron para nada.

Erazem Lorbek

Uno de los casos más llamativos. Firmó por el Unicaja siendo una joven promesa europea, pero su rendimiento fue muy inferior al que años después lo convertiría en estrella en el Barça. En Málaga pasó casi inadvertido: poco impacto, poco protagonismo y una adaptación difícil al baloncesto ACB. Dejó el club sin haber dejado huella… y tiempo después se convirtió en uno de los grandes interiores de Europa. Uno de los grandes "4" del baloncesto continental en el arranque del siglo XXI. De Málaga se fue al Benetton Treviso y después una carrera exitosa en Virtus Roma, CSKA Moscú, Barça y Union Olimpia Liubliana.

Lorbek, con la camiseta del Unicaja. / ARCINIEGA

Giorgos Printezis

Quizás el ejemplo más llamativo de talento que no floreció en Málaga, pero que está a día de hoy considerado como una estrella del baloncesto griego y un icono para el Olympiacos. Aterrizó con buenas expectativas en 2009, pero nunca logró tener protagonismo en el Unicaja. Su etapa en el club fue muy discreta. A mitad de su segunda temporada, el club de Los Guindos llegó a un acuerdo con el jugador para romper el contrato. Printezis volvió al Olympiacos con el que ganó dos Euroligas, anotando en la Final Four de 2012 la canasta decisiva. No valía para el Unicaja, pero sí para ser bicampeón de Europa con los de El Pireo.

Printezis, una estrella que pasó por Málaga de puntillas. / GREGORIO TORRES

Terrell McIntyre

El paso de Terrell McIntyre por el Unicaja de Málaga durante la temporada 2010-2011 es recordado como uno de los fichajes más decepcionantes de la historia del club. Llegó con el cartel de mejor base de Europa, tras brillar en el Montepaschi Siena, pero las lesiones y el desgaste físico impidieron que mostrara su mejor nivel.

Firmó por dos temporadas en julio de 2010 como el líder del nuevo proyecto de Aíto García Reneses. Sin embargo, promedió apenas 7 puntos y 3.6 asistencias por partido en la Liga Endesa, lejos de sus números en Italia.

Su temporada estuvo marcada por constantes parones, incluyendo una rotura de fibras en el bíceps femoral que le dejó fuera en el tramo decisivo del curso. Disputó un total de 39 partidos oficiales con la camiseta verde (entre ACB y Euroliga). Debido a que su rendimiento no estuvo a la altura de su alto contrato y a su fragilidad física, el club y el jugador acordaron la rescisión de su contrato en junio de 2011, un año antes de lo previsto. Solo unos meses después, anunció su retirada definitiva del baloncesto profesional en noviembre de 2011.

Terrell McIntyre fue jugador del Unicaja en la temporada 2010/11. / ACB

Giorgi Shermadini

Poco que decir de Shermadini, que no sepamos. Lleva varias temporadas siendo uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa. Sin embargo, en Málaga, no funcionó. No llegó a ser un “fichaje fallido” en números, pero sí en expectativas e impacto. En su etapa cajista firmó de media 9,3 puntos, 4,3 rebotes y 12,2 de valoración en 108 partidos. Es verdad que tuvo algunos problemas físicos que le cortaron el ritmo y, además, siempre ha quedado la sensación de que nunca tuvo un base y un sistema que lo explotara como después ha ocurrido en Tenerife. Otra operación decepcionante por lo que se esperaba del georgiano.

Shermadini posa con su camiseta. / ALEX ZEA

Mathias Lessort

La marcha de Mathias Lessort del Unicaja, después de su fichaje en la temporada 2018-2019, se debe a varios factores que impidieron que el pívot francés tuviera el impacto esperado en el club malagueño. Aunque Lessort llegó con grandes expectativas y mostró su calidad en momentos puntuales, su etapa en Málaga duró demasiado poco. Su carrera, tras dejar el Unicaja, ha sido brillante en Bayern Múnich, AS Monaco, Maccabi Tel Aviv, Partizan y, ahora, en el Panathinaikos. Otro ejemplo de esos jugadores que supuestamente no "valían" para jugar aquí y han demostrado ser estrellas del básket en el Viejo Continente.

Lessort, uno de los grandes pívots del baloncesto europeo. / ALEX ZEA

Aleksa Avramovic

Fichado como anotador exterior tras brillar en Italia, nunca logró adaptarse al ritmo ACB y su rol se redujo drásticamente jornada a jornada. Avramovic nunca encontró continuidad ni espacio en una plantilla que pedía más físico. Llegó el verano de 2019 y solo unos meses después fue cedido al Estudiantes. Se fue sin haber mostrado ni una fracción de lo esperado. Después de eso, ha jugado a un gran nivel en Euroliga con el Partizan, también con el CSKA y ahora vuelve a ser importante en el equipo de Dubai, que este curso se está estrenando en la máxima competición del baloncesto continental.

Avramovic, paso fugaz por el Unicaja. / La Opinión

Xavier Castañeda

Hay otro ejemplo mucho más reciente que los anteriores, de esta misma temporada. La salida de Xavier Castañeda del Unicaja no sorprendió dentro del club ni tampoco a quienes siguieron de cerca su evolución este curso. El jugador bosnio-estadounidense llegó a Málaga con la etiqueta de refuerzo estratégico para el perímetro, un base-escolta con tiro exterior y capacidad de generar ventajas que podía ser el recambio perfecto para el añorado Tyson Carter, ahora en el Estrella Roja serbio. Sin embargo, su paso por el Carpena terminó siendo breve y discreto, sin llegar nunca a ocupar un lugar estable en la rotación de Ibon Navarro.

Patrón común a todos

Cada uno de estos jugadores vivió una situación distinta, aunque ninguno llegó a encontrar el contexto táctico ideal en el Unicaja. Duarte, al igual que Castañeda, Lorbek, Avramovic, Shermadini o Printezis, pasa así a formar parte de esa relación de incorporaciones que, por unas razones u otras, no se recordarán con añoranza en la capital costasoleña.

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Situación por resolver

De momento, Chris Duarte sigue siendo jugador del Unicaja en esta fecha. Su contrato está firmado hasta el 30 de junio de 2027 y el desenlace se mantiene a la espera de lo que dictamine, entre otros, la resolución del expediente al que el dominicano está en plazo de presentar alegaciones. Lo que nadie puede dudar es que su etapa en el Unicaja ya es historia. Concretamente, historia negra.