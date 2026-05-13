¿Por qué no ha triunfado Chris Duarte en el Unicaja?

Chris Duarte no ha fracasado en el Unicaja por falta de talento. Esa sería una explicación demasiado sencilla para un caso bastante más complejo. El jugador dominicano llegó a Málaga con pasado reciente en la NBA, capacidad anotadora, físico para competir al máximo nivel y la etiqueta de fichaje diferencial. No era una incorporación cualquiera. Era una apuesta de alto perfil para un equipo que ya venía de ganar, competir y consolidar una identidad muy reconocible bajo la dirección de Ibon Navarro.

Chris Duarte, un fichaje frustrado. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Fichaje con final infeliz

Sin embargo, solo unos meses después de su mediática llegada al club de Los Guindos, su historia está abocada a un final abrupto. La suspensión cautelar de empleo, el expediente disciplinario abierto por el club y el conflicto surgido tras su mensaje en redes sociales del pasado viernes han convertido una decepción deportiva en un problema institucional. Pero que nadie se confunda, el incendio no empezó con una publicación de Instagram. Ese fue el punto de no retorno. La grieta venía de antes.

Claves

Estas son algunas de las claves para entender qué ha pasado y por qué ha pasado todo esto que ya se ha bautizado como 'caso Duarte'.

1. Una expectativa muy alta desde el primer día

La primera clave está en el punto de partida de la relación entre el Unicaja y el dominicano. Duarte aterrizó en el club verde como un jugador llamado a elevar el techo del equipo. Su recorrido por Pacers, Kings y Bulls le daba un cartel poco habitual para el mercado malagueño. Era un fichaje con nombre, con prestigio y con una promesa evidente: aportar puntos, desequilibrio exterior y jerarquía competitiva.

Duarte celebra una canasta. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Ese contexto también elevó el nivel de exigencia. A Duarte no se le miraba como a una pieza de rotación más, sino como a un jugador que debía marcar diferencias. En un proyecto tan coral como el Unicaja, esa expectativa ya contenía una primera contradicción. El club incorporaba a un talento de perfil protagonista dentro de una estructura que no acostumbra a girar alrededor de nadie.

Ahí empezó el primer desajuste. Duarte necesitaba minutos, continuidad, balón y confianza para expresarse. El Unicaja, en cambio, le pedía integrarse a un proyecto ganador en el que todo funcionaba bien, con una maquinaria donde el protagonismo se reparte y el colectivo siempre está por encima del nombre.

2. Egoísmo

Para triunfar en ese contexto del bloque antes que lo individual, no basta con tener calidad. Hay que aceptar el rol, entender los momentos, defender, correr, compartir el balón y asumir que una noche puedes ser decisivo y a la siguiente tener un papel secundario. Es un modelo que premia la energía colectiva y castiga cualquier sensación de desconexión.

Duarte, por perfil y trayectoria, parecía necesitar algo distinto. Es un jugador acostumbrado a sentirse importante, a producir ofensivamente y a encontrar ritmo a través de la participación. Cuando ese ritmo no apareció con regularidad, su encaje empezó a complicarse. No porque no pudiera jugar en el Unicaja, sino porque nunca pareció terminar de ser una pieza natural dentro del engranaje.

Duarte sonríe junto a sus compañeros. / ACBPhoto-Mariano Pozo

3. Destellos de calidad, pero sin continuidad

El 'caso Duarte' tampoco puede resumirse diciendo que su rendimiento fue siempre pobre. Hubo partidos (la verdad que pocos) que explicaron perfectamente por qué el Unicaja lo fichó. Actuaciones de nivel, tramos de mucha calidad ofensiva. Su gran partido ante Baskonia, por ejemplo, mostró el Duarte que el club imaginaba cuando apostó por él. Duarte tuvo picos, tuvo noches brillantes, pero el equipo requería fiabilidad diaria. Enseñó talento, pero no siempre transmitió la sensación de haber asumido plenamente lo que el grupo necesitaba de él. Y en una plantilla tan competitiva, donde cada minuto tiene dueño y cada rol se gana en el día a día, esa irregularidad acabó pesando en su protagonismo.

4. El choque entre el jugador que se sentía importante y el rol que recibía

La cuarta clave está en la distancia entre la autopercepción del jugador y el papel que le fue concediendo el equipo. Se puede decir que es un jugador que se cree mejor de lo que realmente es. Y eso es un problema. Por eso tampoco supo asumir esas veces que Ibon Navarro lo dejó fuera de los 12 convocados. Lo que para el Unicaja era una simple decisión técnica chocaba con dos lógicas: la del jugador que entiende que su talento merece espacio y la del entrenador que defiende que el plan colectivo está por encima de cualquier trayectoria individual.

5. Un lenguaje corporal muy mejorable

En un equipo ganador, el lenguaje corporal pesa. Su actitud en el banquillo, la reacción tras una sustitución, la manera de celebrar una victoria con poco protagonismo propio o el modo de aceptar una decisión técnica forman parte de la convivencia diaria. No siempre aparecen en las estadísticas, pero sí influyen en la confianza. Duarte nunca terminó de transmitir una integración plena cuando no le iban bien las cosas a nivel individual. Hubo señales de frustración, gestos de incomodidad y una sensación creciente de que el jugador no acababa de estar cómodo con su sitio. El club trató de acompañar ese proceso y de ayudarle a encajar. Pero la relación entre expectativa, rendimiento y rol fue desgastándose. El jugador no terminó de alinearse emocionalmente con esa cultura y el problema dejó de ser solo táctico para pasar a ser de convivencia deportiva.

Chris Duarte está a punto de dejar de ser oficialmente jugador cajista. / ACBPhoto-Mariano Pozo

6. Badalona, fin de trayecto

La semifinal de la BCL en Badalona fue el punto de ruptura. Duarte se quedó sin jugar ante el AEK en el partido más importante de la temporada europea del Unicaja. La decisión fue por una cuestión técnica. Para el jugador, sin embargo, fue el episodio que terminó de desbordar su frustración. Su mensaje posterior en redes sociales cambió por completo el escenario. Lo que hasta entonces podía gestionarse puertas adentro pasó a convertirse en un conflicto público. Y en el deporte profesional, cuando una discrepancia interna se expone de esa forma, el margen de maniobra se reduce de manera drástica. El Unicaja reaccionó cerrando filas. Lo hizo alrededor de su entrenador, de su vestuario y de una forma de entender el club que no admite desafíos públicos a la autoridad técnica. A partir de ese momento, Duarte dejó de ser solo un jugador con problemas de encaje para convertirse en un caso disciplinario.

7. El expediente como punto final de una ruptura anunciada

La apertura de expediente y la suspensión cautelar de empleo simbolizan el final de la relación entre ambas partes. El vínculo deportivo ya estaba debilitado, pero el episodio público lo llevó a otro terreno: el contractual, el jurídico y el institucional. Llegados a ese punto, la continuidad de Duarte en el Unicaja ya es imposible. No solo porque el rendimiento no haya respondido a las expectativas iniciales, sino porque la relación ha quedado dañada en uno de los aspectos más sensibles para el club: el respeto a la estructura interna. El club puede aceptar errores deportivos. Puede convivir con una mala racha, con un jugador que no encuentra su sitio o con un fichaje que tarda más de lo previsto en adaptarse. Lo que difícilmente puede asumir, dentro del modelo que ha construido, es que una discrepancia con el entrenador se convierta en un pulso público.

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Algo más que un fracaso de fichaje

La pregunta de por qué Chris Duarte no ha triunfado en el Unicaja tiene varias respuestas, pero todas apuntan hacia una misma idea: incompatibilidad. El jugador buscaba espacio y el equipo repartía protagonismo. Duarte necesitaba continuidad e Ibon Navarro priorizaba el plan. El dominicano quería sentirse determinante, pero el Unicaja pedía aceptación plena del rol. Por eso, su caso no puede leerse únicamente como un fichaje fallido. Es también una advertencia sobre el tipo de jugador que puede triunfar en Málaga. No basta con tener calidad. Hace falta entender el ecosistema. Y Duarte, pese a sus destellos, nunca terminó de hacerlo.