Ibon Navarro habla antes del San Pablo Burgos-Unicaja de la Liga Endesa: "Veo al equipo tranquilo y sabiendo lo que nos jugamos"

Ibon Navarro habló este miércoles ante los medios oficiales del club de Los Guindos en la previa del partido liguero de este jueves en la cancha del San Pablo Burgos de Porfi Fisac. Estamos en una semana muy importante, con doble cita en Burgos y en Murcia (domingo) y el técnico es muy consciente de ello. "Es una semana de retos importantes. Vamos a dos canchas complicadas, contra dos rivales que, en diferentes posiciones en la tabla, están en un gran momento. Burgos es un equipo que sabemos lo importante que es la energía que les transmite el Coliseum. Están en un muy buen momento, con 3-4 jugadores a un nivel altísimo. Y el resto están ayudando desde el trabajo y hacer al equipo jugar mejor".

Reto complicado

Para Ibon, lo que les espera en la capital castellana es un examen muy duro: "Es un reto importante por el rival y el momento en el que nos encontramos, con bajas y problemas, pero confiando que estas cosas nos una más y saque lo mejor de nosotros”, aseguró el técnico del Unicaja.

Último triunfo ante el Tenerife

Sobre la victoria ante el Tenerife en la lucha por el bronce de la BCL, el entrenador verde aseguró: "Ganar siempre te anima y cambia la cara, con la importancia de ganar una medalla en una Final Four y ante un rival que nos había dominado durante la temporada regular. Pero no deja de ser un partido que los dos equipos no quieren jugar, es así. Sí es verdad que el equipo dio síntomas de no rendirse y querer, pero esta vez nos acompañó la calma. El no tener presión a nivel de clasificación nos ayudó un poco más. A ver si desde ahí, recuperamos la calma durante los momentos importantes de los partidos. Durante la temporada hay momentos complicados. Esto es deporte. Tenemos ausencias de jugadores importantes, temas internos que nos han podido sacar del foco. Pero veo bien al equipo, tranquilo, sabiendo que nos jugamos mucho en estas jornadas, que tenemos un calendario difícil. Lo podemos hacer. Pasan cosas muy raras en estas jornadas y hay que estar preparados para todo", aseveró.

Los verdes lograron ante el Burgos su séptima victoria liguera. / ACBPhoto-Mariano Pozo

San Pablo Burgos

Ibon tuvo palabras de elogio para el rival, un San Pablo Burgos que luchará en este esprint final de la Fase Regular por escapar del descenso a la antigua LEB Oro. “Es un equipo que a nivel táctico intenta bajar el ritmo, no porque no quieran correr, porque corren muchísimo. Es el que más anota tras la pérdida rival, su número de posesiones es superior a nosotros. Un equipo que a medio campo te intenta complicar. Tendremos que hacer nuestro partido, poder jugar el mayor número de posesiones a campo abierto y controlar, sin ser demasiado anotadores de tres, esa parte".

Nombres propios

El técnico vasco también enumeró algunos nombres propios importantes del equipo burgalés: "Neto, Corbalán y Happ están a un nivel muy bueno, pero no hay que perder la vista al resto, que hace a los otros lucir. Es una plantilla que ha cambiado mucho desde que jugaron aquí en la primera vuelta, con el cambio de Jhyvan Jackson. Están como aviones a nivel de ritmo.

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Receta para ganar

Por último, indicó que una de las claves para el duelo será “el acierto del triple, pero no es una cosa que dependa de ti al 100%, pero lo otro sí: el estar concentrado para intentar limitar los puntos de sus uno contra uno, las manos derechas de muchos jugadores que son importantes, y, para mí, el rebote es clave porque el rebote y tus pérdidas son lo que a ellos les da, sobre todo en casa, mucha energía, segundas opciones, puntos fáciles, y desde ahí remontan y cierran los partidos, y eso es lo que tenemos que intentar controlar”, finalizó.