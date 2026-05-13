Liga Endesa
Jueves clave por el play off de la Liga ACB: Burgos-Unicaja y Surne Bilbao-Real Madrid
Los verdes necesitan ganar en la capital castellana para mantener su puesto en el Top 8 o, en caso de derrota contra los burgaleses, que también pierda el equipo vasco
A falta de solo cuatro jornadas para que acabe la Liga Regular y se decida el nombre de los 8 equipos que jugarán a partir de la primera semana de junio el play off por el título de la Liga Endesa, este jueves se presenta como una jornada clave en la lucha que mantienen Unicaja y Surne Bilbao por la octava plaza de la clasificación.
Burgos y Bilbao
Con los dos equipos empatados a 16 victorias, esta jornada 31 de la Liga el Unicaja viaja a Burgos para visitar al San Pablo en el Coliseum, mientras que el Surne Bilbao recibe en Miribilla al Real Madrid. Ambos choques se jugarán a las 19 horas.
Mucho en juego
El Unicaja lleva toda la temporada entre los 8 mejores de la clasificación. Depende de sí mismo para seguir en el Top 8 porque en caso de empate en la tabla, los verdes estarán por encima al tener el average a su favor en su duelo directo con el Surne. Si el Unicaja gana en Burgos este jueves, el octavo puesto estará asegurado. Pero si las cosas van mal en el Coliseum y el equipo de Jaume Ponsarnau es capaz de superar a un Real Madrid que no se juega nada, el Unicaja caería a la novena plaza. Ojalá no se dé ese doble resultado.
La verdad es que son dos partidos complicados para cajistas y bilbaínos, pero claves a solo ya 3 jornadas más para que la Fase Regular eche el cierre.
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