Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos: "El Unicaja es un equipo top durante los últimos años"

Porfi Fisac habló en rueda de prensa, en la previa del partido de este jueves contra el Unicaja (19 horas). El entrenador del San Pablo Burgos analizó la importancia de este duelo y el del domingo, frente al MoraBanc Andorra, en la lucha de los castellanos por evitar el descenso a la Primera FEB.

Poderío del Unicaja

“Es un equipo que viene de quedar tercero en una competición como la BCL, que para mí ahora mismo es la más importante después de la Euroliga. Es un equipo que ha demostrado en los últimos años el nivel que tiene, con jugadores con una calidad y con un nivel top, que tiene un entrenador que ha demostrado en estos tres años que es capaz de llevar a un equipo a competir por ganar cualquier torneo en el que participe”, analizó Porfi Fisac.

Elogios al Unicaja

“No es un día para conceder. Todo es clave. Nosotros tenemos que dominar todos los aspectos del juego. El Unicaja que tenemos enfrente es, repito, un equipo top en los últimos años. Ahora mismo, es un equipo consolidado a nivel europeo, entre los tres o cuatro mejores equipos de Europa. Tiene la capacidad de jugar con muchas facetas en su juego y tienes que estar focalizando en varios aspectos. Es un Unicaja con un poder táctico extraordinario por parte de su entrenador, con unas situaciones defensivas de máximo nivel. Es el mejor Unicaja, probablemente, o uno de los mejores Unicaja que se han ido viviendo a lo largo de estos años”.

Problemas físicos

“Los problemas están ahí, no son fáciles y veremos. Vamos a trabajar para que todo el mundo pueda estar, pero veremos a ver cómo están y quién puede jugar contra el Unicaja”.

Porfi Fisac, rodeado de sus jugadores, durante un tiempo muerto. / ACBPhoto

Doble duelo contra Unicaja y Andorra

"Esta doble jornada, frente a Unicaja y el domingo ante MoraBanc Andorra, lo es todo. Sabemos de la igualdad en la que estamos con otros tres equipos más. Entonces, es todo, es todo. Ahora mismo, no existe más que saber que cada minuto, cada rebote, cada balón o cada triple va a tener su importancia. Cuanto mejor hagamos todas estas cosas, más cerca vamos a estar de lograr ese sueño que sería continuar en la Liga ACB”.

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Esprint final hacia el objetivo

“Tenemos un solo objetivo. Hemos estado soñando, pero, sobre todo, hemos estado trabajando para llegar a jugar esta semana con todas las opciones. Algo que parecía imposible, algo que parecía difícil, algo que nadie creía que podíamos conseguir, lo tenemos en nuestra mano. Quiero que sea una semana positiva, quiero que sea una semana valiente, de disfrutarla porque igual que cuando logras un título tienes una gran alegría inmensa, esta semana para nosotros es como si nos estuviéramos jugando el título de Liga. Igual”.