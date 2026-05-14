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Liga Endesa

Augustine Rubit entra en la convocatoria de Ibon Navarro para el San Pablo Burgos-Unicaja

El pívot americano vuelve al equipo para cubrir las bajas de los lesionados Nihad Djedovic, Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez, que se quedaron fuera de la convocatoria en Burgos, en el primer partido de Liga Endesa sin el expedientado Chris Duarte

Augustine Rubit, en el partido ante el Madrid del pasado 19 de febrero.

Augustine Rubit, en el partido ante el Madrid del pasado 19 de febrero. / Aitor Arrizabalaga (ACB PHOTO)

Emilio Fernández

Emilio Fernández

Convocatoria muy atípica la que se vio obligado a realizar Ibon Navarro este jueves para afrontar el San Pablo Burgos-Unicaja de la jornada 31 de la Liga Endesa. Las lesiones, además de ese expediente abierto a Chris Duarte, provocaron un "12" cajista en Burgos inédito en lo que va de temporada.

Tres lesionados

Ya se sabía que no iban a jugar en el Coliseum burgalés los tres lesionados del equipo: Tyson Pérez, Emir Sulejmanovic y Nihad Djedovic. El club lo confirmó en la previa del viaje de la expedición cajista a Burgos, en la que se incorporó Manu Trujillo para poder cumplir con las exigencias de la competición de tener a 4 cupos dentro de la convocatoria.

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Rubit, uno más

Como solo hay 12 jugadores físicamente aptos para jugar (contando al base canterano), el pívot norteamericano Augustine Rubit volvió a entrar en una convocatoria después de varias semanas siendo uno de los descartes fijos de Ibon Navarro, tanto para los partidos de Liga Endesa, como en los de la pasada Final Four de la Basketball Champions League.

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