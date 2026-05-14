Ibon Navarro, tras la derrota ante el Burgos: "Los milagros no existen y ahora estamos sufriendo"

El Unicaja dejó escapar un triunfo crucial en un partido que controló el San Pablo Burgos de principio a fin (97-90). La cita, unida a la victoria del Surne Bilbao Basket ante el Real Madrid, deja por el momento fuera del play off a los cajistas. Ibon Navarro habló al término del choque sobre el juego de su equipo. De forma clara, el vitoriano destacó la recurrente desconexión, especialmente en "los últimos minutos de cada cuarto, momentos muy importantes de cara a afrontar el comienzo del siguiente".

Valoración de Ibon Navarro

"Felicitar al Burgos por la victoria. Ha sido un partido que empezamos mal, desacertados y muy desconectados. Creo que luego fuimos capaces, a partir de la subida de líneas, de meternos en el partido y tener acierto. Dentro del partido hay muchos otros partidos. El del rebote ofensivo, por ejemplo. Creo que hemos sufrido muchísimo con la agresividad de Meindl y de Fisher atacando el rebote desde fuera.

Y también está el partido de los últimos minutos de cada cuarto. El del segundo cuarto es malísimo, espantoso. Saliendo de tiempo muerto, con 1:27 por jugarse, recibimos un parcial de 0-7. En el tercer cuarto ocurrió lo mismo. Esos últimos minutos de cada cuarto son muy importantes de cara a cómo afrontas el comienzo del siguiente, sobre todo a nivel de energía para nosotros, tal y como estamos.

Al final, los 60 puntos en la pintura... es difícil explicar cómo puedes tener opciones de ganar con eso. Aun así, hemos hecho un esfuerzo muy grande por intentar competir hasta el final. Los detalles, las pérdidas, la falta de oportunidades para ponernos por delante por malos pases y precipitaciones nos han hecho mucho daño. Ahora toca recuperarse. Tenemos un partido en 70 horas y necesitamos recuperarnos a nivel físico y recargarnos mentalmente para ir a una pista tan complicada como la de Murcia y competir bien".

¿Peligra el play off?

“Peligra, no. Ahora mismo estamos fuera. Esto es algo que venía de mucho tiempo atrás y, aunque no nos creían, les decíamos que era un milagro que, con todo lo que estaba pasando, estuviésemos tan bien. Al final, los milagros no existen y ahora estamos sufriendo. Hay jugadores que están fuera de ritmo porque han venido de lesiones y quieren, pero no pueden. Esto nos está lastrando muchísimo. Quedan tres partidos y medio y tenemos que intentarlo. Va a estar muy difícil porque, además, el Surne Bilbao Basket está con la flecha hacia arriba, como se suele decir. Pero tenemos que intentarlo y luchar hasta el final”.

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Motivo de los malos minutos finales de cuartos

“Bueno, ahí tienes que tener un punto de calma y saber la situación en la que estás a nivel de faltas. Hacer bien cosas que son muy sencillas. Las cosas más básicas son, a veces, las más importantes. Esas desconexiones, esa falta de concentración, esos despistes... en nuestra situación aparecen muchas veces más de lo deseable. Sobre todo en el final del segundo y del tercer cuarto nos han hecho mucho daño, especialmente en el segundo cuarto”.