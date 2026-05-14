San Pablo-Unicaja: Los de Ibon Navarro buscan en Burgos un atajo hacia el play off

Después del terremoto del ‘caso Duarte’, todavía por llegar a una resolución final, pero ya con el jugador al margen del día a día del equipo, el Unicaja visita este jueves (19 horas) al San Pablo Burgos en un partido clave en la lucha de los de Los Guindos por asentarse en el Top 8 liguero.

La verdad es que no va a ser una tarde-noche fácil para los de Ibon Navarro. Hay canchas que se te cruzan. Por lo que sea. Independientemente de cómo estés tú o de cómo esté el rival, cuando llega el partido, esos 40 minutos se te atragantan. El Coliseum de Burgos es una de esas pistas trampa para el Unicaja. Siempre sufre en Burgos. Y me temo que esta vez, no será diferente.

Mala racha liguera

Después de 6 derrotas en las últimas 7 jornadas, los verdes aterrizan en la capital castellana con una necesidad muy grande de sumar. Es verdad que el Surne Bilbao, rival directo de los cajistas en la lucha por la octava plaza, juega contra el Real Madrid este mismo jueves en Miribilla. Pero estaría bien que el Unicaja se centre en ir ganando sus partidos para no tener que estar pendiente de lo que hagan los vascos. Es lo que tiene depender de sí mismos.

Ibon Navarro, durante el entrenamiento de este miércoles. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Bajas cajistas

Sin Djedovic, sin Sulejmanovic y sin Tyson Pérez, Manu Trujillo estará en la lista de 12 convocados para cubrir la necesidad de 4 cupos en la convocatoria. Eso quiere decir que Ibon Navarro tendrá que dejar fuera de la rotación a un extranjero. ¿Rubit?... pues tiene toda la pinta de que sí.

Rival en apuros

Pese a que la clasificación dice una cosa, lo cierto es que a nivel estadístico el Recoletas Salud San Pablo Burgos presenta unos datos destacados, siendo el equipo líder de la Liga Endesa en recuperaciones, con 10,43 robos por encuentro, así como en tiros de 2 anotados (24,2). Además, es el tercero en rebotes ofensivos (12,30); el sexto en asistencias (17,8) y puntos (89,7); el séptimo en valoración (94,6) y mates (2,4); y el octavo en rebotes totales (35,8).

En cuanto a jugadores, destaca el escolta Gonzalo Corbalán, quien es el líder del perímetro burgalés, en el que promedia 15,5 puntos, 3,2 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 recuperaciones para 16,9 de valoración. Le acompañan en la línea exterior Leo Meindl (10,4 puntos, 5,1 rebotes, 1,9 asistencias), el ex del Unicaja Pablo Almazán y Jaden Shackelford (4,2 puntos), este último un escolta estadounidense que se enfrentó al Unicaja este curso en la final de la Copa FIBA Intercontinental, torneo en el que firmó 21 puntos y 3 rebotes de promedio.

Porfi Fisac, rodeado de sus jugadores, en un tiempo muerto. / ACBPhoto

Nombres propios

En la dirección, el ex NBA Raul Neto (9,8 puntos, 3,8 asistencias, 1,4 recuperaciones), Max Heidegger (11,2 puntos, 1,4 asistencias, 1,4 rebotes) y Jon Axel Gudmundsson (5,2 puntos, 3,5 asistencias, 2,1 rebotes, 1 recuperación) son los encargados de marcar el ritmo de los castellanos.

En la pintura, Ethan Happ (13 puntos, 6,4 rebotes, 2 asistencias, 1,8 robos, 1 tapón, 17,4 de valoración) es el principal estilete de un juego interior que también componen Jermaine Samuels Jr. (10,1 puntos, 3,9 rebotes), Luke Fischer (7,5 puntos, 3,1 rebotes), el ex cajista Dani Díez (7,7 puntos, 3,6 rebotes) y el congoleño cedido por el conjunto verde Yannick Nzosa (2,9 puntos, 1,3 rebotes).

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19 horas

¡Ojo! al horario. Esta vez el partido es tempranito. Desde las 19 horas (DAZN/#Vamos), los verdes quieren cambiar la dinámica liguera y seguir con la buena cara mostrada el sábado en Badalona, en la lucha por el bronce europeo contra La Laguna. Burgos, atajo hacia el play off.