El Unicaja pierde 97-90 en Burgos y está ¡fuera del play off! por primera vez en la temporada

El Unicaja está abocado a tirar de calculadora de aquí al final de la Liga Regular. Los verdes perdieron este jueves en la cancha del San Pablo Burgos y a solo 3 jornadas para el cierre de la primera fase de la competición ACB, el equipo de Ibon Navarro pierde su privilegiada posición en el Top 8 liguero. El Surne Bilbao ganó al Real Madrid en Miribilla y ahora los vascos son octavos y los cajistas, novenos.

Mala racha

Siete derrotas en los últimos ocho partidos han llevado al equipo a una situación límite que tendrán que solucionar en los próximos tres partidos y medio: Murcia, Breogán, la segunda parte ante el Joventut y Baskonia. No pinta bien la cosa, pero mientras haya margen, hay que creer. Jugar el play off es una obligación y habrá que dejarse la vida en el empeño.

El equipo no mereció ganar este jueves en Burgos. Acusó una muy mala salida que le obligó a ir siempre a remolque. Y no están las cabezas ni los ánimos como para aguantar esa presión de verte abajo y tener que remontar. Es verdad que el equipo lo intentó y que luchó hasta el final. Pero no sé si el "quiero y no puedo" de los cajistas es casi peor noticia que el resultado en sí.

San Pablo Burgos-Unicaja, en imágenes /

Había muchas ganas de ver qué imagen daba el equipo en Burgos después del "terremoto Duarte". Sobre todo, porque en el tercer y cuarto puesto de la BCL, ya sin el dominicano en el grupo, se vio a un Unicaja distinto. Más alegre, con más energía y con un lenguaje gestual bastante más cercano al del Unicaja de las últimas tres temporadas que al del Unicaja de los últimos tres meses. Pero en el Coliseum burgalés es que no hubo casi ni opción.

Inicio desalentador (11-0)

El arranque del partido no pudo ser peor. El Unicaja no movió bien el balón, estuvo errático en el tiro y se encontró, además, con un rival que vio el aro como una piscina. Tuvo que parar el partido Ibon Navarro con 11-0. Raulzinho Neto hizo mucho daño. El técnico cajista movió el banco y encontró en Audige y en Cobbs mucha más de verticalidad en ataque. Poco a poco, mejoró el juego del equipo. De un -13, al 27-22 con el que se cerraron 10 minutos manifiestamente mejorables.

Killian Tillie lucha por un rebote. / ACBPhoto

Audige siguió siendo el protagonista del ataque cajista en el inicio del segundo cuarto. Un robo del jamaicano, que terminó en mate de Webb, puso a los verdes a solo 2 (36-34). Fisac paró el partido. Webb III también anotó desde la línea de 6.75. El Unicaja igualó el marcador. Faltó más de defensa en ese tramo para poder remontar. Los castellanos aguantaron la embestida verde y aprovecharon varios errores de esos no forzados en el esprint final del primer tiempo para irse al descanso con un amenazante 55-46. Imposible ganar en ningún sitio encajando tantos puntos...

Segundo tiempo

Kendrick Perry lideró al equipo tras el paso por el vestuario. El base de pasaporte montenegrino fue muy protagonista del arreón costasoleño que devolvió la igualdad al marcador, 63-63. Con el partido igualado, apareció la versión más imponente de Gonzalo Corbalán para darle aire a su equipo. Canasta a canasta, falta a falta y asistencia a asistencia, el jugador argentino volvió a poner tierra de por medio (77-70). El partido alcanzó el minuto 30 con 79-71.

Webb III fue de los mejores del equipo en Burgos. / ACBPhoto

El último cuarto tuvo un guion muy similar al resto del partido. Cada vez que el Unicaja intentó acercarse, encontró respuesta en una buena defensa o un buen ataque de los burgaleses. Nadó y nadó, pero cada vez que vio la orilla, la marea lo devolvió al mar.

El partido acabó con derrota 97-90 y con la salida del Unicaja de los 8 primeros, por primera vez en toda la temporada. Toca apretar y confiar en que en las tres últimas jornadas y media el Unicaja sea capaz de volver a la zona noble. No va a ser fácil. Pero...

Ficha

97 - Recoletas Salud San Pablo Burgos (27+28+24+18): Jermaine Samuels (2), Jon Axel Gudmundsson (0), Raul Neto (20), Leo Meindl (13) y Luke Fischer (8) -cinco inicial- Yannick Nzosa (-), Juan Rubio (2), Pablo Almazán (3), Gonzalo Corbalán (23), Dani Díez (6), Ethan Happ (13), Max Heidegger (7).

90 - Unicaja (22+24+25+19): Tyler Kalinoski (5), Jonathan Barreiro (7), Alberto Díaz (0), Killian Tillie (0), David Kravish (4) -cinco inicial- Chase Audige (17), Olek Balcerowski (5), James Webb III (25), Justin Cobbs (7), Augustine Rubit (1), Manuel Trujillo (0), Kendrick Perry (19).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Sergio Manuel y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminado por faltas personales Olek Balcerowski (min 37)

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 31 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 8.938 espectadores.

Murcia, próximo destino

Sin tiempo para lamerse las heridas del traspié en el Coliseum, el Unicaja ya se centra en la visita del próximo domingo a Murcia. El UCAM Murcia espera al equipo cajista en un choque en horario matinal, a las 12.30 horas. El equipo de Sito Alonso lucha por la segunda plaza de la Liga Regular y será un reto mayúsculo para los verdes sumar un triunfo que sería vital para seguir vivos en esa lucha por estar en el Top 8 al final de la Fase Regular.