¿Ibon Navarro al Barça? El club culé y el agente del entrenador niegan cualquier conversación entre los blaugranas y el técnico cajista

Después de varios días de muchos rumores sobre el presunto interés del Barça en que Ibon Navarro fuera el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo culé, en caso de marcha del técnico de Gavà de la entidad blaugrana, las dos partes señaladas en esta operación, este viernes, han salido al paso para negar cualquier tipo de negociación abierta en los últimos días.

Comunicado del Barça

Por una parte, el propio club culé ha emitido un comunicado: "El FC Barcelona quiere aclarar, a raíz de las últimas informaciones aparecidas en algunos medios, que sólo contempla la figura de Xavi Pascual para liderar el proyecto que se está trabajando de forma conjunta. Tal y como ya manifestó el General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, el pasado 10 de abril en Mónaco, "no veo un futuro sin Xavi Pascual. El club, además, niega de forma categórica y rotunda haberse reunido con ningún otro entrenador de cara al futuro más inmediato".

Sin nombrar a Ibon Navarro, es obvio que esa última parte del comunicado va directamente dirigida a las informaciones que aseguraban conversaciones avanzadas, hasta con nombres de fichajes incluidos, de cara a la próxima temporada, entre el entorno de Ibon Navarro y la propia entidad blaugrana.

Comunicado de Misko Raznatovic

También Misko Raznatovic, el agente del entrenador cajista, que tiene un año más de contrato firmado con el club de Los Guindos, y con el que hay conversaciones abiertas para ampliar esa vinculación un año más, ha emitido un comunicado en su cuenta de tuiter que dice lo siguiente: "Es muy difícil y agotador seguir el ritmo de las falsedades publicadas por numerosos medios de comunicación sobre mis clientes, por lo que incluso he renunciado a emitir desmentidos. Sin embargo, a veces es necesario hacerlo, especialmente en casos en los que las afirmaciones son 100% falsas y causan un gran daño a mis clientes, al mismo tiempo que perjudican su relación con el club. En resumen, ni yo ni Ibon Navarro hemos hablado una sola palabra con el FC Barcelona, tal como anteriormente no lo hicimos con el FC Bayern Múnich, a pesar de que el mismo portal lo informó".

Objetivo: play off

El Unicaja e Ibon Navarro, mientras, siguen centrados en este final de temporada, con la idea de acabar en las mejores condiciones posibles la Liga Endesa. Jugar el play off se ha convertido en un reto complicado después de la última derrota en Burgos y las próximas tres jornadas y media (contando esa segunda parte en Badalona) serán las que dictarán la sentencia a una temporada en la que se han hecho cosas mal desde dentro, pero también ha habido demasiado mal rollo con el club y con el entrenador desde el entorno.