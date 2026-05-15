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Liga Endesa/Jornada 32

Todo sobre el UCAM Murcia-Unicaja de la Liga Endesa: fecha, hora y esta vez la única opción que hay para verlo por televisión

Los de Ibon Navarro, fuera de la zona del play off por el título, visitan al equipo universitario, metido de lleno en la pelea por acabar segundo en la clasificación

Imagen de la visita del UCAM al Carpena en la primera vuelta.

Imagen de la visita del UCAM al Carpena en la primera vuelta. / ACB Media

Emilio Fernández

Emilio Fernández

El Unicaja, tras su derrota intersemanal en Burgos, que le ha dejado fuera de la zona del play off por el título, visita este fin de semana al UCAM Murcia en la que ya será la antepenúltima jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa. Los verdes necesitan ganar en lo que queda de temporada un partido más que el Surne Bilbao, si no quieren acabar la Liga antes de tiempo, sin opción de estar entre los 8 mejores que lucharán por el título.

Bajas

Salvo giro radical, Ibon Navarro repetirá convocatoria en Murcia respecto a Burgos ya que los tres lesionados -Nihad Djedovic, Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez- siguen de baja, mientras que Chris Duarte está apartado del equipo por indisciplina. Así las cosas, el canterano Manu Trujillo volverá a formar parte del 12 que esté en disposición de jugar en la capital murciana para así cumplir con los 4 cupos que exige la ACB para cada partido.

Sulejmanovic y Djedovic, en el primer día de la pretemporada.

Sulejmanovic y Djedovic, en el primer día de la pretemporada. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Horario del UCAM Murcia-Unicaja

El encuentro contra el equipo entrenado por Sito Alonso se jugará este domingo, 17 de mayo, a partir de las 12.30 horas, en el Palacio de los Deportes de Murcia.

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¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los universitarios se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. En este caso, no se podrá ver en el canal #Vamos de Movistar. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas, ver el vídeo resumen y también las declaraciones de los protagonistas.

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