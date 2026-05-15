Unicaja: Situación límite camino del play off de la Liga Endesa

El Unicaja perdió este jueves en la pista del San Pablo Burgos y, por primera vez en la temporada, está fuera de los 8 primeros de la clasificación de la Liga Endesa. Una situación, que a solo tres jornadas del final de la Liga Regular, pone muy en entredicho la presencia de los cajistas en el próximo play off por el título de la competición nacional.

Clasificación

Quedan tres jornadas para que acabe la Fase Regular (en realidad, tres y media por ese partido que hay todavía que terminar en Badalona, con 20 abajo para los cajistas) y los verdes suman 16 victorias en la clasificación, una menos de las 17 que luce el Surne Bilbao Basket en la octava plaza de la tabla. Hay que recordar que el basket average entre los de Ibon Navarro y los de Jaume Ponsarnau está del lado cajista, por lo que en caso de igualdad a victorias en la clasificación al final de la Fase Regular, el Unicaja quedará por delante del Surne.

El Unicaja perdió este jueves en Burgos. / ACBPhoto

Calendario

Al Unicaja le queda, además de esos 20 minutos pendientes en el Olímpic de Badalona, visitar la próxima jornada al UCAM Murcia (este próximo domingo), recibir en el Palacio Martín Carpena al Breogán de Luis Casimiro y terminar la temporada en la pista del Baskonia.

Por su parte, al Surne Bilbao le falta visitar al Valencia Basket, recibir al Bàsquet Girona en Miribilla y acabar la temporada regular en la pista de La Laguna Tenerife. La verdad es que son dos calendarios, el de los cajistas y el de los "hombres de negro", bastante complicados.

¿Qué tiene que hacer el Unicaja para jugar el play off?

Las cuentas son muy claras. El Unicaja tiene que ganar un partido más de los que ganen los vascos en este esprint final liguero. Solo de esa forma, el equipo de Los Guindos lograría recuperar la octava plaza y colarse en la lucha por el título que arrancará la primera semana del próximo mes de junio. Obviamente, valdría que esa victoria de más llegara en ese medio partido de Badalona, lo que pasa es que con 20 abajo parece una utopía poder sumar el triunfo en la pista de la Penya.

Ibon Navarro se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto. / BCL

Obligación

Independientemente de que las notas de la temporada tienen que llegar cuando acabe el curso, lo cierto es que para el Unicaja es una obligación deportiva estar entre los 8 mejores de la clasificación. Todo lo que no sea eso, es un fracaso. Los verdes tienen 3 partidos y medio para evitar ese sonrojo. Hay margen para conseguirlo y se debe luchar hasta la última gota de sudor.