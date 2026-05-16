Sito Alonso analiza al Unicaja: "Con tantos cambios, es muy difícil crear sinergia y empatía entre los jugadores"

En la previa al duelo ante el Unicaja de este domingo (12.30 horas), el técnico del UCAM Murcia habló en rueda de prensa. Sito Alonso apeló a la afición universitaria y destacó la ambición competitiva de su equipo en la recta final de la Liga Endesa. Además, analizó la situación en la que llegan los cajistas: "Hay que ser sinceros, se están jugando absolutamente todo para poder entrar en play off".

¿Cómo llega el UCAM Murcia?

"Jugamos con casi nada de tiempo de descanso, pero bueno, yo creo que también como el Unicaja. Esto es una cosa que pasa cuando juegas doble jornada, que suele pasar. Es algo ya bastante habitual en la Liga Endesa en la parte final de la competición. Y bueno, nosotros estamos bien, yo creo. Lo que pasa es que ha habido jugadores que ya estaban arrastrando en algunos momentos alguna carga física más que los demás.

Hemos intentado cuidarles durante este pequeño día y medio, con el viaje y todo lo que hemos tenido, pero creo que hay una cosa fundamental ahora mismo en nuestros partidos. El otro día no tuvimos algo que yo creo que marca la diferencia para nosotros en este último tramo final de temporada, que es el aficionado. Ahora mismo, una parte muy grande de la energía del equipo la va a tener que poner la afición.

Ellos la van a poner, pero hay un momento en que ese impulso, esa energía y esa empatía que tenemos con nuestros aficionados va a marcar mucho la diferencia en cuanto a los últimos partidos y, por supuesto, en la recta final del play off, donde la ilusión es tremenda. Es la tercera vez que se va a jugar un play off en la historia de nuestro club y ahí seguro que van a poner una energía total. Pero los visitamos antes contra el Unicaja y contra el Lleida. En esos partidos, el factor clave, sin ningún tipo de duda, es el Palacio.

Los jugadores van a dar seguro su máximo, pero no va a ser suficiente si no tienen ese apoyo para mantenerlo durante el partido. Simplemente es para que entiendan la importancia que tiene en estos dos partidos la gente del Palacio".

Balance del Unicaja

"No, el Unicaja es exactamente lo mismo que con el que nosotros hemos tenido la fortuna de poder compartir cosas inimaginables para nosotros. Disputar dos Supercopas, pero solo una por méritos deportivos, porque la primera fue por el gran trabajo que hicieron las instituciones y el club para que nos dieran la sede de la Supercopa. Pero la segunda, que también es mérito institucional porque acabaron muy contentos con el trabajo, ya fuimos como subcampeones de liga a esa Supercopa.

El haber podido jugar con ellos una Final Four, una semifinal de Final Four, unas semifinales de la Liga Endesa, partidos muy emocionantes, pues yo creo que ha creado una rivalidad súper sana a nivel deportivo y también entre aficiones. Pero además, nos ha encumbrado a nosotros, nos ha ayudado a mejorar, porque estamos hablando de un club que tiene una historia envidiable. Ha sido campeón de Liga, campeón de Copa del Rey, campeón de la BCL, campeón Intercontinental y siempre tiene objetivos muy altos.

El Unicaja acumula una racha horrorosa en Liga Endesa. / Álex Zea

Y para mí, la única diferencia que hay es que cuando tienes tantos cambios en la plantilla... Cuando cambias siete u ocho jugadores de la plantilla, o no sé exactamente los que ha cambiado el Unicaja, pero muchos, es muy difícil crear sinergia y empatía entre todos los jugadores. No es fácil. Pero ellos han llegado a la Final Four, han llegado a la Copa del Rey y están en disposición total de llegar al play off también. Y eso, con un equipo como el Unicaja, significa que siempre tienes que estar preparado para lo mejor".

Posibilidades de ser segundos

"Yo todas, le doy todas. Lo que pasa es que nunca sabes si es la mejor posición tampoco. Nosotros queremos quedar segundos por la historia de nuestro club, por poder decir: 'Mira, nosotros hemos dejado aquí este sello, segundos clasificados de la Liga Endesa, iguálalo tú'. Esa es un poco la sensación que yo tengo en cuanto a ser competitivos.

Porque nosotros hemos hecho cosas durante la temporada que podríamos no haber hecho, cosas que quizá nos hubieran beneficiado de una manera clara en los cruces, por ejemplo, de la FIBA Europe Cup. Pero no. Luchamos hasta la extenuación para ganar allí y luego nuestros cruces en la FIBA Europe Cup no fueron fáciles. Entonces, la vida a veces no sabes lo que te va a traer en el play off, si es mejor quedar segundo, tercero, cuarto o quinto. Pero la competitividad que tenemos que mostrar como club, el respeto que tenemos que mostrar a la Liga y el hecho de ser competitivos siempre, eso tenemos que hacerlo como marca de identidad.

No sé cómo van a estar los jugadores, pero sí sé con qué les vamos a empujar nosotros para que estén en la mayor disposición posible para ganar todos los partidos y que, cuando acabemos la liga regular, podamos estar tranquilos por el esfuerzo que han hecho, estemos en la posición que estemos.

Incluso si ganas algún partido y eso te impulsa a ser segundo, pero no hemos mostrado esa identidad, seguramente no estemos tan contentos como si lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Esta es un poco nuestra manera de hacer las cosas aquí. Creo que ya la conocéis, especialmente en los últimos años".

¿Qué faltó ante el Baskonia?

"La mentalidad no, la mentalidad la misma que tenemos. Nos faltó saber jugar ese tipo de partidos que te impone la cercanía del play off y equipos que se están jugando mucho. Nosotros no hemos estado nunca en esta situación. La situación de ser un equipo que puede decidir el futuro de otros sabiendo que tu objetivo ya lo has cumplido. Bueno, normal tampoco es. No es que hayas cumplido nuestra locura colectiva, es que te has pasado todos los juegos.

Es algo sorprendente, increíble, que vayas 22-8 y que eso no sea suficiente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a construir esa mentalidad de saber luchar por cosas a las que no estás acostumbrado a jugar. Y eso se hace solo jugándolas. Jugando una semifinal más, jugando un play off más, jugando otra vez una Copa del Rey.

Ahora estamos adquiriendo un bagaje que nos da ese poso. Pero estamos compitiendo de una manera que, yo creo, lo del otro día tiene muchísimo mérito. Creo que es difícil que un equipo que empieza de esa manera, no ya por el desacierto ofensivo, sino por la sensación de que no estás a gusto con las cosas que están pasando, tenga la oportunidad de ponerse a uno a falta de un minuto y cuarenta segundos otra vez para ganar el partido y mantener el average. No lo consigues, pero vamos a ver la reacción que tenemos otra vez ante un equipo como el Unicaja. Hay que ser sinceros, se está jugando absolutamente todo para poder entrar en play off. Y no solo por ellos, sino porque Bilbao está apretando de una manera excelente.

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"No, no creo que sea baja. No me han vuelto a decir nada. Sí que tuvo un golpe en la mano, que es como cuando tienes un golpe y se te queda dormido todo el brazo. Claro, tirar el tiro libre en esa situación es complicado. Pero no creo que Jonah tenga nada importante. Nadie me ha dicho nada, así que cuento con que, en el entrenamiento, aunque estén tocados o no, estén todos disponibles para el partido seguro".