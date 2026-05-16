Previa
El Unicaja, con bajas y sin red, obligado en Murcia a reaccionar para luchar por el play off
El conjunto cajista, fuera del Top 8 tras siete derrotas en los últimos ocho partidos de Liga Endesa, visitan a un UCAM que atraviesa la mejor temporada doméstica de su historia
Nuevo reto para el Unicaja esta semana. Apenas dos días después del pinchazo en Burgos toca recomponerse rápido para intentar salvar el play off. Los cajistas visitan Murcia este domingo (12.30 horas) fuera del codiciado Top 8, con solo otros dos partidos y medio, por la segunda mitad ante el Joventut, antes del fin de una fase regular en la que ya no tiene colchón. Los universitarios esperan a los verdes en el Palacio, pacientes, tranquilos y con ambición, en la que está siendo la mejor temporada de su historia.
Bajas del Unicaja
Punto más que recurrente este curso para Ibon Navarro. La convocatoria volverá a estar condicionada. Siguen lesionados Nihad Djedovic, Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez, mientras que Chris Duarte se mantiene apartado del equipo por indisciplina. La rotación del vitoriano vuelve a no poder contar con piezas importantes en uno de los momentos más claves de la temporada. Sí estará, al igual que en Burgos, donde no saltó a la cancha, el canterano Manu Trujillo para cumplir con los 4 cupos que exige la ACB para cada partido.
Reponerse en 48 horas
Perder en el Coliseum fue muy duro. Primero, como suele ser habitual, por la imagen deportiva y gestual del equipo. La falta de ese ADN competitivo preocupa ante un conjunto que no es capaz de aprovechar los pequeños impulsos que consigue. Segundo, evidentemente, por las consecuencias en la competición de la ACB.
Sin embargo, por suerte o por desgracia, no hay tiempo para lamentaciones si se quiere estar presente en la fase decisiva de la temporada, que comenzará el 2 de junio. Todavía hay esperanza, aunque el Unicaja ya no depende de sí mismo, a menos que remonte 20 puntos en Badalona. Ahora tiene que esperar algún tropiezo del Surne Bilbao, además de ganar el mayor número posible de sus partidos (UCAM, Breogán y Baskonia) En fin, el pasado es el pasado y el presente pide a gritos una reacción para que pueda existir un futuro inmediato.
Mala racha liguera
Casi que es mejor no echar la vista atrás. El Unicaja suma siete derrotas en sus últimos ocho partidos de Liga Endesa. Tras la embestida del Tenerife en el Carpena (70-95), se han sucedido caídas contra el Barça, Surne Bilbao, Valencia Basket, Covirán Granada, Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos. Se cogió algo de aire ante el Hiopos Lleida de Melvin Ejim (91-72), pero no fue más que un tímido aliento en una serie que ha metido en apuros al club de Los Guindos.
Fuera del play off
Tantos baches en el camino hacen caer a cualquiera y, al menos de momento, los verdes han tropezado fuera de los puestos que permiten pelear por el título nacional. La jornada 32 se afronta con el Unicaja en el noveno puesto con un balance de 16-14. Solo está a un triunfo del octavo, el Surne Bilbao (17-14), aunque es cierto que los verdes cuentan con un duelo menos disputado, ese en Badalona que huele muy mal. Al menos, el basket average entre ambos es favorable a los cajistas.
Último partido de la gira fuera de casa
Entre un torneo y otro, el conjunto de Ibon Navarro lleva sin desfilar en el Martín Carpena desde el 29 de abril. Se produjo la primera salida a Badalona, que no se pudo resolver por problemas técnicos con el videomarcador, justo antes, también en el Olímpic, de la Final Four de la BCL. Y luego el pasado jueves tocó Burgos. Ahora, Murcia, es la última parada antes de regresar a casa.
Aunque, todo sea dicho, no hay ningún tipo de tregua en el calendario. El Río Breogán visitará Málaga, habrá que reanudar el choque ante el Joventut y viajar a Vitoria para jugar ante el Baskonia la jornada 34.
Temporada histórica del UCAM Murcia
No parece, desde luego, el mejor momento para ir a Murcia. El UCAM afronta la que está siendo la mejor temporada de su historia en la Liga Endesa, estando en el segundo puesto de la clasificación con un balance de 22 victorias y 9 derrotas. Además, llega tras ganar 8 de sus últimos 10 encuentros.
Los de Sito Alonso sí están matemáticamente clasificados para el play off, sin embargo, quieren el triunfo para despegarse del Barça y el Kosner Baskonia, con quienes están empatados.
Dos realidades, mismo objetivo
Así, el UCAM Murcia recibe al conjunto boquerón con intenciones de asegurarse ser cabeza de serie. Mientras que el Unicaja necesita volver a la senda del triunfo si quiere seguir con vida más allá de este mes. No será tarea fácil. El juego de los malagueños no está siendo nada fiable las últimas semanas, pero se apela a un fogonazo de esencia cajista para resistir.
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