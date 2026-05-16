¿Por qué el Unicaja está fuera del play off?: Siete derrotas en ocho partidos de la Liga Endesa

El Unicaja ha entrado en mayo con el paso cambiado. Lo que durante buena parte de la temporada fue una posición de control absoluto en la clasificación de la Liga Endesa, se ha convertido ahora en una carrera de supervivencia por entrar en el play off. La derrota de este jueves ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, 97-90, no fue solo otro tropiezo: dejó al equipo malagueño fuera de las ocho primeras plazas, superado por el Surne Bilbao Basket, que aparece octavo con 17 victorias, mientras el Unicaja figura noveno con 16-14 y un partido menos en la clasificación ACB, ese que tiene que "medio jugar" en Badalona, con 20 abajo al descanso.

Mala racha

La racha es demoledora: siete derrotas en sus últimos ocho partidos de Liga Endesa. Desde el 70-95 ante La Laguna Tenerife, el Unicaja ha caído contra Barça, Surne Bilbao, Valencia Basket, Coviran Granada, Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos. Solo el 91-72 frente al Hiopos Lleida de Melvin Ejim interrumpió una dinámica que ya no puede considerarse un bache, sino una crisis competitiva en toda regla.

¿Por qué?

La primera gran explicación a esta deriva alarmante está en la DEFENSA. El Unicaja ha encajado 731 puntos en esos ocho encuentros, una media de 91,4 por partido. Ha recibido 95 de Tenerife, 97 del Barça, 90 del Bilbao, 96 del Valencia, 101 del Gran Canaria y 97 del Burgos. Es decir, seis de sus últimos ocho rivales le han hecho 90 puntos o más. Para un equipo construido sobre energía, presión, rotación larga y ritmo físico, ese dato es una grieta estructural.

La segunda causa está en los MALOS COMIENZOS DE LOS PARTIDOS. Tenerife dominó “de principio a fin” en el Carpena y rompió el partido desde el acierto exterior. El Barça llegó a mandar 40-22; Granada empezó con un 24-9 en el primer cuarto; y Burgos abrió el partido con un parcial de 11-0. En el Coliseum, el Unicaja no llegó a mandar ni un segundo: la estadística oficial del partido recogió 0:00 de tiempo por delante para los malagueños.

A todo esto se ha sumado una ENFERMERÍA que ha condicionado la continuidad del bloque. No se recuerda la previa de un partido sin lesionados. Antes del partido ante Lleida, Ibon Navarro advirtió, por ejemplo, de la baja segura de Djedovic y de las dudas de Tillie, Barreiro, Kravish y Kalinoski. El técnico llegó a recordar que en Granada el equipo se quedó sin tres jugadores durante el desarrollo del partido. A Burgos este jueves no viajaron Djedovic, Sulejmanovic y Tyson Pérez...

La caída también tiene otras causas. El Unicaja ha perdido SEGURIDAD EN LOS FINALES. Contra Valencia, Montero enfrió la remontada con una acción decisiva; ante Gran Canaria, el equipo dejó escapar seis puntos de ventaja a falta de 30 segundos y cayó en la prórroga; en Burgos, cada reacción murió antes de convertirse en remontada.

"Caso Chris Duarte"

El "caso Chris Duarte" ha añadido ruido en el peor momento. El dominicano, una de las grandes apuestas del proyecto, no jugó la semifinal de la BCL ante el AEK por decisión técnica. Después llegó su mensaje en redes, posteriormente borrado, que evidenció una fractura pública en torno a su rol. No es la causa única de la crisis, pero sí un síntoma de que el ecosistema del equipo ya no fluye con la naturalidad de otros tramos del curso y, sobre todo, las últimas temporadas.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

Situación crítica rumbo al play off

El problema para el Unicaja es que el calendario no concede margen. Le quedan cuatro partidos: visita al UCAM Murcia, duelo en el Carpena ante Río Breogán, el aplazado medio partido contra Joventut y cierre en la pista del Baskonia. Tres salidas, dos rivales de la zona alta y una obligación: volver a ser reconocible de inmediato.

Hay, a día de hoy, solo una mínima buena noticia en su pelea por ser octavo. El Unicaja conserva el basket average particular favorable ante su gran rival, Surne Bilbao, después del +18 del Carpena y la derrota por 16 en Miribilla. Pero ya no depende solo de recuperar jugadores o de esperar fallos ajenos. Depende, sobre todo, de recuperar su esencia: defender desde el primer minuto, correr desde la defensa, repartir responsabilidades y volver a cerrar partidos con autoridad.

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La racha de siete derrotas en ocho jornadas ha dejado una evidencia incómoda: el Unicaja no se ha caído por un solo motivo. Son varios y de difícil solución. El equipo se ha ido apagando con el paso de las semanas y los meses. Menos energía atrás, menos continuidad física, menos claridad en los finales, más ruido alrededor y un calendario que no perdona. El play off aún está al alcance, pero el equipo ya no tiene colchón. Reacción ¡ya! o...