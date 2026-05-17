Drama, esperanza, frustración... y derrota del Unicaja ante el UCAM Murcia

No pudo ser en Murcia, donde hubo de todo. El Unicaja luchó hasta el final ante el UCAM, pero no desde el principio. Tras un duelo que empezó desastroso y se redireccionó con ilusión, el desenlace vuelve a ser el mismo de los partidos recientes: derrota (87-69). El play off se torna como un espejismo y la imagen del equipo, que fue algo mejor de la habitual -todo hay que decirlo-, empieza a pedir a gritos que acabe la temporada y que el útimo cierre la puerta al salir.

Sigue la mala racha liguera

Se intentó, al menos a partir del primer cuarto, pero la cita en Murcia se suma a la larga lista de derrotas de los últimos dos meses. Ya son ocho de nueve los duelos perdidos, solo contando Liga Endesa.

UCAM Murcia-Unicaja, en imágenes / ACB Photo

Fuera del play off

La pelea por el título nacional se aleja un pasito más después de la parada por la pista de los universitarios. El Top 8 se distancia a falta de dos jornadas y media para el Unicaja. La mochila pesa y las asas penden de un hilo. Los cajistas seguirán siendo novenos al término de la jornada 32 (16-15). Ojos puestos completamente en lo que vaya haciendo el Surne Bilbao, que cierra los puestos de play off, no queda otra.

Bajas importantes

Es evidente que las bajas de Djedovic, Sulejmanovic y Tyson Pérez son más que notables. Unido a la ausencia de Duarte, que aunque no se echen excesivamente de menos sus servicios, es otro agujero en el roster. Esta vez sí hubo varios nombres propios a destacar, menos mal... Sin embargo, a ver si se pueden recuperar efectivos para lo que viene, porque falta hacen todos.

Inicio desastroso

Treinta segundos tardó el UCAM Murcia en abrir el marcador de un cuarto que sumaría a su historia personal con récord de anotación. Un minuto más necesitó el Unicaja. A partir de aquí, Radebaught empezó a enchufarse y lideró el primer parcial (12-4). Comenzó a sucederse una alternancia de canastas que permitieron mínimamente, recortar a los cajistas. Sin embargo, los locales tenían la escopeta cargada y mantuvieron a la perfección el ritmo con el que iniciaron la cita.

Ibon Navarro tuvo que solicitar un tiempo muerto por lo que se avecinaba que, lejos de frenarse, siguió dejando a los verdes a remolque de las ideas, que sí demostraron tener los de Sito Alonso. Se llegó a una máxima de +15 en repetidas ocasiones. Le bastaron ocho minutos a los locales para alcanzar la barrera de los 30 puntos. Cada ataque del UCAM tenía el mismo desenlace para la 'naranja', mientras que el de los costasoleños encadenaba fallos. Las caras cajistas eran un cuadro ante el 35-17 que empinaba el objetivo.

Segundo cuarto de carácter

El Unicaja salió en el segundo cuarto mejor en defensa, con esmero en cerrar el rebote. En ataque, aún con bastantes fallos, al menos dejó de obcecarse con tiros exteriores erráticos y comenzó a conocer la zona. Esta vez fue Sito Alonso el que pidió la pausa tras un 4-11 de parcial (39-28).

La dupla interior Balcerowski-Rubit tomó el mando de una reacción deportiva, que impulsó la anímica. Volvió a salir a la luz el ADN competitivo de Los Guindos que tantas veces se ha escondido este curso. Incomodando al rival desde atrás, los cajistas sacaron carácter y algo que se echa mucho de menos: coralidad. Perry, que también se vistió como líder, cerró la primera mitad con un triple sobre la bocina. Muy meritoriamente, volvía a haber partido: 45-41.

Batalla moral

Tras el descanso, los cajistas mantuvieron la línea ascendente. Kalinoski empató el choque a 45 pasado minuto y medio de la reanudación y, aunque se resistió, Perry convirtió la remontada con una penetración (45-47). La proeza del Unicaja se sustentó en neutralizar una ofensiva, al menos por unos minutos, que mantiene al UCAM Murcia como segundo en la tabla doméstica. Barreiro, en este aspecto, fue el que contagió a los suyos. Sin embargo, Diagne devolvió la intensidad y Forrest el acierto a los universitarios. La batalla moral volvió a desestabilizarse y el marcador puso de nuevo tierra de por medio (64-56).

Rubit mostró buenos minutos ante el UCAM Murcia. / ACB PHOTO

En el último asaltó, Rubit alargó una dinámica que había comenzado él mismo al final del anterior periodo. El estadounidense recortó a cuatro la distancia. Los pimenteros seguían en lo suyo, pero un triplazo de Alberto Díaz, seguido de dos tiros libres también del capitán, mantenían esperanzas. Diagne se encargó de romperlas. A partir de entonces ya no hubo opción. Nueva derrota para el Unicaja que tiene la vida liguera más que complicada (87-69).

Ficha técnica

87. UCAM Murcia Club Baloncesto (35+10+19+23): DeJulius (15), Radebaugh (10), Raieste (-), Toni Nakic (5) y Cacok (10) -cinco inicial-, Michael Forrest (11), Sant-Roos (-), Cate (3), Moussa Diagne (7), Hands (12) y Kelan Martin (14).

69. Unicaja de Málaga (17+24+15+13): Perry (10), Kalinoski (5), Barreiro (5), Webb (6) y Balcerowki (7) -cinco inicial-, Audige (3), Alberto Díaz (8), Cobbs (4), Rubit (13), Killiam Tillie (-) y Kravish (8).

Árbitros: Óscar Perea Lorente, Joaquín García González y Ariadna Chueca Moreno. Eliminaron por cinco faltas a los visitantes Balcerowski (m.31) y Kalinski (m.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.328 espectadores. El encuentro sirvió para rendir homenaje a Randy Owens, mítico jugador del club murciano, y al acto asistieron varios compañeros del estadounidense, fallecido en 2015 con 56 años víctima de un cáncer, y también hubo un recuerdo para el alcalde de Murcia José Ballesta, fallecido el pasado domingo a la edad de 67 años. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio en su memoria y los jugadores locales llevaron crespones negros. A la viuda se le entregó un ramo de flores.

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Regreso al Martín Carpena

Después de encadenar cinco partidos (primera mitad ante el Joventut y Final Four de la BCL incluida) fuera de casa, sin mucho éxito, el Unicaja volverá a Málaga. El Martín Carpena espera a los cajistas casi un mes después del último choque ante el Dreamland Gran Canaria, que se resolvió con derrota para los verdes. El próximo sábado (18.00 horas) será el Río Breogán el que acuda a la Costa del Sol. Sigue sin haber margen de error. A ver si la "marea verde" puede ayudar... Falta hace.